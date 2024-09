Zagłębie Sosnowiec ogłosiło właśnie transfer last minute do swojego zespołu. Nowym graczem klubu z Betclic 2. ligi został Miguel Acosta z 4. ligi hiszpańskiej.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

Zagłębie Sosnowiec z ostatnim wzmocnieniem tego lata? To Hiszpan z 4. ligi

Zagłębie Sosnowiec bardzo dobrze rozpoczęło nowy sezon na poziomie Betclic 2. ligi. Zespół Marka Saganowskiego po spadku z 1. ligi w poprzednim sezonie przeszedł sporo zmian i właściwie można powiedzieć, że mało kto z poprzedniej ekipy w Zagłębiu pozostał. Do klubu dołączyło wielu graczy, którzy dobrze znają tę ligę i co pokazują pierwsze mecze sezonu daje to zamierzony efekt.

Niemniej tuż przed końcem okienka transferowego w Polsce sosnowiczanie jeszcze wzmacniają swój zespół i właśnie poinformowali o kolejnym tego lata i prawdopodobnie ostatnim transferze. Tym razem do Zagłębia dołączył Hiszpan. Nowym piłkarzem drugoligowca został obrońca Miguel Acosta, mogący występować zarówno na prawym, jak i lewym wahadle.

Wahadłowy w poprzednim sezonie grał w hiszpańskiej czwartej lidze, gdzie wystąpił w 13 spotkaniach w barwach CF La Nucia. 26-latek przez pewien czas występował w młodzieżowych zespołach Atletico Madryt, gdzie rozegrał nawet kilka spotkań w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. Z Zagłębiem Sosnowiec podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

