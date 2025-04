Spadkowicze walczą o powrót do 1. ligi. To kluczowe starcie rundy?

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Zagłębie Sosnowiec podejmuje zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała

Jednym z meczów rozgrywanych w sobotę 19 kwietnia w ramach rozgrywek Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Podbeskidziem Bielsko-Biała. Będzie to więc starcie dwóch ekip, które w poprzednim sezonie rywalizowały na poziomie Betclic 1. ligi, a w obecnym chcą powrócić na zaplecze PKO Ekstraklasy.

Do tej pory to jednak piłkarze z Sosnowca są bliżej realizacji tego celu, choć nie jest to jednoznaczne z tym, że faktycznie uda się awansować. Aktualnie gracza Marka Saganowskiego zajmują 6. miejsce w ligowej tabeli, ale jeszcze kilka kolejek temu było bardzo gorąco wokół pozycji szkoleniowca. Podobnie było zresztą także w przypadku Krzysztofa Bredego, którego pozycja na początku rundy także się ważyła, ale ostatnie dość dobre wyniki nieco oddaliły widmo zwolnienia.

Ostatnie mecze obu zespołów

W poprzedniej kolejce piłkarze Zagłębia Sosnowiec ulegli w wyjazdowym starciu zawodnikom Marcina Sasala, a więc Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W meczu rozgrywanym w sobotę padł wynik 3:2 dla gospodarzy i lidera ligi. Wcześniej jednak sosnowiczanie zanotowali serię dwóch zwycięstw z rzędu. Pokonać udało się Olimpię Elbląg oraz Hutnika Kraków. Bilans ostatnich starć domyka także porażka z KKS-em Kalisz oraz ŁKS-em II Łódź.

Jeśli chodzi z kolei o zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała, to Górale w ubiegły weekend zremisowali przed własną publicznością w hicie kolejki z Chojniczanką Chojnice 1:1. Sam mecz stał na dość przeciętnym poziomie i wydaje się, że podział punktów to wynik sprawiedliwy. Wcześniej jednak bielszczanie pokonali Wieczystą Kraków pod Wawelem oraz Wisłę Puławy przed własną publiką. Bilans ostatnich spotkań domyka porażka ze Skrą Częstochowa.

Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Zagłębie Sosnowiec 2 Zagłębie Sosnowiec 2 Olimpia Elbląg 1 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4 Zagłębie Sosnowiec 0 KKS 1925 Kalisz 1 ŁKS Łódź II 3 Zagłębie Sosnowiec 1 Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Wisła Puławy 1 Radunia Stężyca 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Skra Częstochowa 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0

Historia spotkań

Oba te zespoły mierzyły się ze sobą w ostatnich latach dość często. Właściwie można powiedzieć, że co sezon. W pierwszym starciu w tym sezonie padł bezbramkowy remis pod Klimczokiem. Podobnie było także w ostatnim meczu w Sosnowcu pod koniec poprzedniego sezonu, gdy oba zespoły walczyły o utrzymanie w 1. lidze. Ostatnie zwycięstwo Podbeskidzia to mecz z sierpnia 2023 roku i wynik 2:1 na własnym stadionie. Z kolei szukając ostatnich trzech punktów sosnowiczan trzeba cofnąć się do maja 2023 roku. Wówczas jako gospodarze wygrali oni 1:0.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmacherów ten mecz nie ma wyraźnego faworyta. Betclic wycenia trzy punkty gospodarzy na mniej więcej 2.49. Z kolei remis można postawić za około 3.30. Jeśli chcemy zagrać zaś na zwycięstwo gości, a więc Podbeskidzia Bielsko-Biała to zagrać trzeba za 2.60.

Zagłębie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.49 3.30 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2025 19:36 .

Who will win ? Zagłębie Sosnowiec W P P W W P ? 39 % Remis 26.6 % Podbeskidzie Bielsko-Biała R W P W W R ? 34.4 %

