Peszko poznał swoją przyszłość. Wieczysta zaskoczyła

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko pozostanie na stanowisku trenera Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w rundzie wiosennej tego sezonu Betclic 2. ligi spisuje się bardzo przeciętnie, a nawet słabo. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich czterech meczach piłkarze Sławomira Peszki aż dwa razy zaznali smaku porażki. Szczególnie bolesna wydaje się ta z Podbeskidziem, gdyż gospodarze stracili prowadzenie w ostatnich minutach spotkania.

Z tego też powodu w ostatnich dniach bardzo głośno było o możliwym zwolnieniu szkoleniowca z Wieczystej Kraków. Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl” informował, że nowym trenerem beniaminka zostanie Kazimierz Moskal, ale okazuje się, że do tego nie dojdzie. Według wieści przekazanych przez Bartosza Karcza z “Gazety Krakowskiej”, Sławomir Peszko utrzyma swoją posadę.

WIDEO: Wieczysta Kraków – skróty meczów

Szkoleniowiec ma wydobyć zespół z kryzysu, a zespół otrzymał wsparcie od Wojciecha Kwietnia. Peszko nie ma postawionego ultimatum, a ma skupić się tylko na poprawie wyników i kontynuowaniu misji zmierzającej do awansu do Betclic 1. ligi. Obecnie Wieczysta ma tyle samo punków co trzecia Polonia Bytom. Piłkarze z Górnego Śląska mają jednak jeden zaległy mecz, który rozegrają już w środę.

