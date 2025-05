PressFocus Na zdjęciu: Szymon Zalewski

Skra Częstochowa ugości Zagłębie Sosnowiec

W piątek zainaugurują zmagania w ramach 30. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. Tego dnia Skra Częstochowa przed własną publicznością podejmie Zagłębie Sosnowiec. Będzie to starcie drużyn z odmiennymi celami. Podopieczni Kamila Pikona wciąż marzy o utrzymaniu, choć ich szanse na to są naprawdę niewielkie. Goście z kolei walczą o awans do baraży. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Faworyt jest jednak wszystkim dobrze znany.

W Częstochowie i Sosnowcu brakuje formy

Skra Częstochowa prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Gospodarze piątkowego meczu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Wieczystą Kraków) i ponieśli aż cztery porażki (1:2 ze Świtem Szczecin, 3:5 z Polonią Bytom, 0:1 z Wisłą Puławy oraz 0:1 z Chojniczanką Chojnice).

Zagłębie Sosnowiec również nie znajduje się w dobrej formie. W pięciu ostatnich spotkaniach goście odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Olimpią Elbląg), zaliczyli jeden remis (0:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), a także ponieśli aż trzy porażki (2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, 0:1 z GKS-em Jastrzębie oraz 1:3 ze Świtem Szczecin).

Goście powtórzą sukces z jesieni?

W obecnym sezonie doszło już do starcia między tymi zespołami. W październiku lepsze okazało się Zagłębie Sosnowiec, które zwyciężyło 4:1. Wcześniejsze cztery rywalizacje natomiast kończyły się ich tylko jedną wygraną i aż trzema zwycięstwami Skry Częstochowa.

Zagłębie wyraźnym faworytem

Według bukmachera Betclic, faworytem piątkowego pojedynku jest Zagłębie Sosnowiec. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.14. W przypadku zwycięstwa Skry Częstochowa natomiast sięga nawet 3.05.

