Resovia i ŁKS Łódź II, czyli mecz sąsiadów w tabeli. Kto będzie górą w Rzeszowie?

Falstart Resovii, tylko jedno zwycięstwo w czterech meczach

Nie jest to wymarzony początek drugiej części sezonu w wykonaniu Resovii Rzeszów. Choć zaczęło się dobrze, bo od czterech punktów w dwóch meczach, tak później przydarzyły się dwie niespodziewane porażki z rywalami ze strefy spadkowej. Najpierw górą był Rekord Bielsko-Biała (1:2), a tydzień później przyszła kompromitująca wpadka z rezerwami Zagłębia Lubin (1:4). Gdyby nie to, sytuacja w tabeli mogłaby wyglądać znacznie lepiej.

Na alarm w Rzeszowie jeszcze nie biją, bo “Sovia” wciąż ma do rozegrania zaległe spotkanie. Natomiast 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, to zdecydowanie za mało, aby spać spokojnie. W starciu z ŁKS-em Łódź II komplet punktów może dać chwilę oddechu, a także przerwie passę dwóch niespodziewanych porażek z rzędu.

7 na 15 możliwych punktów – przyzwoity start ŁKS-u na wiosnę

ŁKS Łódź II ma za sobą całkiem przyzwoity początek rundy wiosennej w Betclic 2. Lidze. Dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki w pierwszych pięciu meczach to bilans łódzkiego klubu. Nie najgorzej, bowiem cenne punkty pozwoliły im odskoczyć nie tylko od strefy spadkowej, ale również od miejsc barażowych o utrzymanie. Aktualnie ich przewaga nad 13. w tabeli Wisłą Puławy wynosi 24 punkty.

Goście nadchodzącego meczu stoją przed dużą szansą, aby odnieść kolejne zwycięstwo. Ich rywale przegrali dwa ostatnie mecze. Na dodatek biorąc pod uwagę formę obu drużyn w ostatnich spotkaniach, to łodzianie prezentują się lepiej. Mimo porażki z Olimpią Grudziądź (0:1), potrafili pokonać Zagłębie Sosnowiec (3:1) czy Chojniczankę (2:1), a także zremisowali z Rekordem Bielski-Biała (2:2).

Mecze drużyny Resovia Zagłębie II Lubin 4 Resovia 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 0 Resovia 3 Resovia 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Mecze drużyny ŁKS Łódź II ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 ŁKS Łódź II 0 ŁKS Łódź II 3 Zagłębie Sosnowiec 1 Chojniczanka 1 ŁKS Łódź II 2 ŁKS Łódź II 0 Wieczysta Kraków 2

9 żółtych kartek, jedna czerwona i rzut karny – działo się w pierwszym meczu

Pierwsze spotkanie ŁKS-u i Resovii w rundzie jesiennej Betclic 2. Ligi odbyło się we wrześniu. Trzeba przyznać, że kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć mecz na żywo, mieli co oglądać. Choć samo starcie nie stało, na nie wiadomo jakim poziomie, a o wyniku zdecydowała jedna bramka, to na murawie działo się dużo. Sędzia pokazał aż dziewięć żółtych kartek, a na dodatek za czerwoną kartkę w pierwszej połowie z boiska został wyrzucony Ivan Mihaljević. “Pasy” grając w przewadze, wygrały (1:0) po golu z rzutu karnego Bartłomieja Wasiluka.

Resovia Rzeszów- ŁKS Łódź II: przewidywane składy

Resovia: Tetyk – Szymocha, Bukhal, Pavlas, Bąk, Małachowski, Rębisz, Eizenchart, Hebel, Jaroch, Tomczyk

ŁKS: Bomba – Wszołek, Rozwandowicz, Fałowski, Książek, Sławiński, Terlecki, Wzięch, Iwańczyk, Zając, Siwek

Resovia faworytem bukmacherów

Betclic jako faworyta meczu typuje Resovię Rzeszów, czyli gospodarza sobotniego spotkania. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Triumf “Sovii” można dodać do kuponu po kursie 1.90, zaś wygraną ŁKS-u oszacowano ze współczynnikiem 3.55.

Wynik Operator Kurs Resovia Rzeszów 1.90 Remis 3.55 ŁKS Łódź II 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2025 18:34 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie