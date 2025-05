Pogoń Grodzisk wróci na właściwe tory? Musi przypieczętować awans

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Lider tabeli złapał zadyszkę

Spotkanie między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Zagłębiem Lubin II w ramach 30. kolejki Betclic 2. Ligi powinno przynieść nam mnóstwo emocji. Obie drużyny mają bowiem swoje cele, które chcą zrealizować w aktualnym sezonie. Mianowicie, gospodarze są liderem tabeli i liczą bezpośredni awans na wyższy poziom rozgrywkowy, z kolei goście zajmują bardzo odległe 15. miejsce w stawce, ale wciąż mogą marzyć o utrzymaniu.

Wracając do ekipy prowadzonej przez Marcina Sasala, to drużyna z Grodziska Mazowieckiego gra ostatnio poniżej oczekiwań, przegrywając trzy z pięciu poprzednich meczów. Na jej szczęście będąca niżej Wieczysta Kraków również złapała zadyszkę. Pogoń nie może jeszcze być pewna promocji do Betclic 1. Ligi, choć jest na dobrej drodze, aby wywalczyć wymarzony bilet wstępu na zaplecze PKO BP Ekstraklasy.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższą sobotę, 10 maja o godzinie 15:00.

Zagłębie II w lepszej dyspozycji

W ostatnim czasie Pogoń Grodzisk Mazowiecki jest w bardzo słabej formie. Poprzednie trzy spotkania w jej wykonaniu to porażki z Resovią Rzeszów (0:2) i Olimpią Grudziądz (1:2) oraz remis z Rekordem Bielsko-Biała (2:2). Zagłębie Lubin II pokazało się z lepszej strony, inkasując 6 punktów – 4:2 z Olimpią Elbląg, 2:0 z KKS-em Kalisz i 1:2 z Hutnikiem Kraków.

Mecze drużyny Pogoń Grodzisk Mazowiecki Resovia 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Zagłębie Sosnowiec 2 Chojniczanka 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Mecze drużyny Zagłębie II Lubin Zagłębie II Lubin 4 Olimpia Elbląg 2 Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Zagłębie II Lubin 2 KKS 1925 Kalisz 0 ŁKS Łódź II 0 Zagłębie II Lubin 3 Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0

Tylko jeden mecz bezpośredni

Co ciekawe, w całej historii byliśmy świadkami tylko jednego meczu bezpośredniego tych klubów. Miało to miejsce w 13. kolejce obecnego sezonu Betclic 2. Ligi, gdy Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin II 2:0. Wówczas na listę strzelców wpisali się Kamil Odolak oraz Dawid Dzięgielewski, którzy zapewnili zwycięstwo swojej drużynie.

Gospodarze wywiążą się z roli faworyta?

Z kursów bukmacherskich wynika, iż faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy nie dość, że zasiadają na fotelu lidera tabeli, to jeszcze będą mieli większe wsparcie kibiców. Procentowe szanse na zwycięstwo w tej potyczce wyglądają następująco – Pogoni Grodzisk Mazowiecki daje się mniej więcej 58%, Zagłębie Lubin II otrzymało około 19%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi dokładnie 23%. Czy powyższe przewidywania się sprawdzą i tym samym podopieczni Marcina Sasala zgarną niezwykle cenne trzy punkty?

Wynik Operator Kurs POGOŃ 1.61 REMIS 3.95 ZAGŁĘBIE II 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2025 13:44 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Procentowe szanse na zwycięstwo Pogoń Grodzisk Mazowiecki W P W P R P ? 57.5 % Remis 23.1 % Zagłębie II Lubin P R W W P W ? 19.4 %

Spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Zagłębie Lubin II w ramach 30. kolejki Betclic 2. Ligi będzie transmitowane tylko w internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem w serwisie streamingowym tvpsport.pl i dostępnej na wszystkie urządzenia aplikacji TVP Sport. Sobotnie zawody skomentują Jonasz Zasowski oraz Adam Burek.

Wybrane spotkania tych rozgrywek można śledzić również w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera, trzeba zarejestrować nowe konto w Betclic z kodem GOALPL i wpłacić środki w dowolnej wysokości. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższą sobotę, 10 maja o godzinie 15:00.

