PressFocus Na zdjęciu: Lucjan Klisiewicz

Podsumowanie 10. kolejki Betclic 2. ligi

W tym tygodniu w ramach 10. kolejki Betclic 2. ligi rozegrano kilka bardzo ciekawych spotkań. Jednym z najciekawiej zapowiadających się starć była rywalizacja Podbeskidzia Bielsko-Biała z Zagłębiem Sosnowiec. Pojedynek dwóch spadkowiczów z 1. ligi jednak rozczarował, ale za to cieszyć kibiców mogły gole chociażby w Krakowie, gdzie Hutnik pokonał Resovię 3:2. Poza tym nadal w wyśmienitej formie są gracze Łukasza Tomczyka, bowiem Polonia Bytom wygrała kolejny mecz i staje się coraz poważniejszym kandydatem do awansu. Zapraszam na podsumowanie minionej serii gier.

Podbeskidzia Bielsko-Biała – Zagłębiem Sosnowiec: Hit, który zawiódł

Pod Klimczok w niedzielny wieczór przyjechała spora, około 700 osobowa delegacja kibiców z Sosnowca. Jednak można powiedzieć, że było to najciekawsze wydarzenie po stronie Zagłębia, bowiem na murawie zespół Marka Saganowskiego prezentował się przeciętnie, a może nawet słabo. Ogólnie był to jednak mecz bardzo wyrównany, właściwie obaj trenerzy na konferencji prasowej stwierdzili, że spotkały się dwa równorzędne zespoły. Tak więc nie może dziwić, że mecz zakończył się wynikiem 0:0, choć przyznać także trzeba, że najgroźniejsza sytuacja w meczu należała do Podbeskidzia, gdzie Lucjan Klisiewicz po strzale głową trafił piłką w słupek, a sekundę później Michał Willmann nie dał rady skierować odbitej piłki do siatki.

Polonia wygrywa, Wieczysta lepsza od Świtu, Klacza obronił posadę?

Przyznać trzeba, że ekipa Świtu Skolwin po odejściu Piotra Klepczarka prezentuje się dużo słabiej. Trener Kafarski nie dał jeszcze rady ustawić zespołu według swojego pomysłu i widać to w wynikach. Z dokładnie taką samą kadrą, ale innymi dyrygentem zespół beniaminka ligi zaczyna szybować w dół w ligowej tabeli i porażka 0:3 z Wieczystą na własnym stadionie tylko to potwierdza.

Z kolei dużo powodów do optymizmu mają kibice Polonii Bytom, która w sobotę pewnie pokonała rezerwy ŁKS-u Łódź. Trzy zdobyte gole i kolejne trzy punkty powodują, że gracze Łukasza Tomczyka stają się coraz solidniejszym kandydatem do awansu. To, na co warto zwrócić uwagę, to aż 23 zdobytych goli – najwięcej w lidze.

Rekord Bielsko-Biała w dość dramatycznych okolicznościach zdołał pokonać w wyjazdowym starciu zespół Olimpii Elbląg. Pierwsze od początku sierpnia trzy punkty przedłużają trwanie na stanowisku trenerskim Dariusza Klaczy, którego posada, gdyby nie zwycięstwo w tej kolejce, byłaby bardzo zagrożona.

Wszystkie wyniki 10. kolejki Betclic 2. ligi

Polonia Bytom – ŁKS II Łódź 3:0

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz 2:1

Olimpia Elbląg – Rekord Bielsko-Biała 2:4

Skra Częstochowa – Wisła Puławy 2:1

KKS Kalisz – Zagłębie Lubin II 2:1

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów 3:2

Świt Szczecin – Wieczysta Kraków 0:3

GKS Jastrzębie – Chojniczanka Chojnice 1:1

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie Sosnowiec 0:0

