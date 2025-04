PressFocus Na zdjęciu: Marcin Biernat

Podbeskidzie liczy na pokonanie kolejnego mocnego przeciwnika

W jednym z dwóch piątkowych meczów 26. serii gier Betclic 2. Ligi dojdzie do rywalizacji Podbeskidzia Bielsko-Biała z Chojniczanką Chojnice. Gospodarze tej rywalizacji zamykają górą połowę tabeli, ale do strefy barażowej tracą ledwie trzy punkty. W niej z dużym zapasem punktowym znajduje się czwarta Chojniczanka, która zgromadziła dotychczas 46 oczek.

Piłkarze Podbeskidzia okazali się ostatnio lepsi od wicelidera z Krakowa, więc czemu mieliby nie dać rady Chojniczance? Podobne myślenie jest jednak w Chojnicach. Z wyprawy do tego miasta bez punktów wrócił lider rozgrywek. O tym kto okaże się lepszy w nadchodzącej batalii przekonamy się w piątek 11 kwietnia o godzinie 18:00.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Podbeskidzia

Remis

Wygrana Chojniczanki Wygrana Podbeskidzia 100%

Remis 0%

Wygrana Chojniczanki 0% 3+ Votes

Oni potrafią grać z najlepszymi

Wokół Podbeskidzia pojawiła się nerwowa atmosfera, ponieważ w pewnym momencie fani obawiali się o ligowy byt swojej ulubionej drużyny. Ostatnie kolejki to jednak wyraźny progres w wykonaniu zespołu z Bielska-Białej. Świadczą o tym trzy zwycięstwa w pięciu poprzednich meczach. Niedawno udało się nawet ograć Wieczystą Kraków 3:2.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kandydata do awansu pokonała także Chojniczanka, której przyszło rywalizować z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:0). Było to o tyle zaskakujące, że kolejkę wcześniej chojniczanie musieli uznać wyższość ostatniej w tabeli Olimpii Elbląg (0:1). Jak się później okazało, był to wyłącznie wypadek przy pracy.

Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Wisła Puławy 1 Radunia Stężyca 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Skra Częstochowa 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Świt Szczecin 1 Mecze drużyny Chojniczanka Chojniczanka 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Olimpia Elbląg 1 Chojniczanka 0 Chojniczanka 3 Hutnik Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 Chojniczanka 3 Chojniczanka 1 ŁKS Łódź II 2

Chojniczanka chce pójść za ciosem

Zespoły te przez wiele sezonów rywalizowały ze sobą na pierwszoligowych boiskach. Tam wyraźnie korzystniejszy bilans spotkań ma Podbeskidzie. Sytuacja zmieniła się w Betclic 2. Lidze, gdzie pierwszą konfrontację wygrała Chojniczanka (2:1). Dla ekipy z Chojnic było to pierwsze zwycięstwo z klubem z Bielska-Białej po siedmiu latach.

Ściany będą sprzyjać gospodarzom?

Wedle kursów bukmacherskich faworytem piątkowego starcia jest będące gospodarzem Podbeskidzie. Współczynnik na sukces tej drużyny u bukmachera Betclic to 2.11. Z kolei każda złotówka postawiona na remis warta jest 3.35. Kurs na wygraną Chojniczanki to zaś 3.15.

Zwycięzca Strona Kursy PODBESKIDZIE 2.11 REMIS 3.35 CHOJNICZANKA 3,15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2025 17:34 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Podbeskidzie Bielsko-Biała P R W P W W ? 43.7 % Remis 27.3 % Chojniczanka W P W W P W ? 29 %

Spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała kontra Chojniczanka Chojnice w ramach 26. kolejki Betclic 1. Ligi zostanie rozegrane w piątek, 11 kwietnia, o godzinie 18:00. Mecz będzie transmitowany na stronie sport.tvp.pl. Starcie można śledzić również w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.