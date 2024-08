fot. PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków - Hutnik Kraków

Wieczysta Kraków zdeklasowała Hutnik Kraków w derbach

Wieczysta Kraków i Hutnik Kraków to ekipy, mające ambitne cele na trwający sezon Betclic 2. Ligi. Drużyna Sławomira Peszki celuje a awans do Betlic 1. Ligi. Z kolei ekipa Macieja Musiała ma zamiar znaleźć się na koniec rundy zasadniczej rozgrywek na trzecim poziomie, co najmniej w barażach.

Wieczysta w pierwszej połowie jak walec przejechała się po rywalach. Po spokojnym pierwszym kwadransie rywalizacji worek z bramkami rozwiązał się w 29. minucie. Wynik meczu otworzył Joan Roman, kierując piłkę do siatki z bliskiej odległości.

Trybuna główna wypchana do ostatniego miejsca. pic.twitter.com/uXabh31bmG — Maciek Szcześniewski (@MaciekSzcz) August 17, 2024

Bramka na 2:0 padła z kolei w 33. minucie. Tym razem skutecznością błysnął Michał Trąbka, który oddał mocny strzał po ziemi. Z kolei tuż przed końcem pierwszych trzech kwadransach rywalizacji miało miejsce kolejne trafienie dla Wieczystej. Manuel Torres strzelił gola na 3:0.

Pokaz luzu w wykonaniu zespołu Sławomira Peszki

W drugiej połowie beniaminek rozgrywek poprawił skuteczność sprzed przerwy. Wieczysta zdobyła cztery bramki. Najpierw w 47. minucie Lisandro Semedo podwyższył prowadzenie Żółto-czarnych. Swoje trafienie zanotowali też Paweł Łysiak oraz Michał Łysiak. Bramkę na 7:0 zdobył natomiast Dani Sandoval. Gości stać było tylko na honorowe trafienie Patrika Misaka w 82. minucie i mecz zakończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy (7:1).

Wieczysta w sobotnie popołudnie wygrała czwarte spotkanie w tej kampanii, mając na swoim koncie 12 oczek. Hutnik natomiast po dwóch kolejnych wygranych zaliczył trzecią przegraną, będąc wciąż ekipa bezkompromisową w Betclic 2. Lidze. W następnej kolejce ekipa Peszki na wyjeździe zagra z Olimpią Elbląg. Z kolei drużyna Musiała na swoim obiekcie z Chojniczanką Chojnice.

Wieczysta Kraków – Hutnik Kraków 7:1 (3:0)

1:0 Joan Roman 29′

2:0 Michał Trąbka 33′

3:0 Manuel Torres 45′

4:0 Lisandro Semedo 47′

5:0 Paweł Łysiak 61′

6:0 Michał Feliks 65′ (k.)

7:0 Dani Sandoval 79′

7:1 Patrik Misak 82′