Mecz o cenne trzy punkty. Polonia podejmuje Wisłę Puławy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia Bytom kontra Wisła Puławy

Jednym z sobotnich spotkań Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Polonią Bytom a Wisłą Puławy. To starcie dwóch zespołów z zupełnie przeciwnych biegunów ligowej tabeli, bowiem gospodarze zajmują aktualnie 3. pozycję w stawce i marzą o tym, aby bezpośrednio zakwalifikować się do Betclic 1. ligi. Z kolei piłkarze Wisły Puławy walczą o to, aby pozostać w drugiej lidze na kolejną kampanie i jak na razie wciąż mogą w to wierzyć, bowiem lokują się na 14. miejscu.

Niemniej zdecydowanym faworytem tego meczu są piłkarze Polonii Bytom i trudno spodziewać się innego rezultatu niż pewne trzy punkty gospodarzy. Choć należy odnotować, że poprzednie spotkanie oni przegrali, a puławianie mają za sobą dwa zwycięstwa

Ostatnie spotkania obu zespołów

W poprzedniej kolejce piłkarze Polonii Bytom przegrali w wyjazdowym starciu z rezerwami ŁKS-u Łódź 0:2. Był to sensacyjny wynik bowiem łodzianie to zespół z dolnych rejonów tabeli, więc każdy spodziewał się trzech punktów Polonii. Wcześniej jednak w absolutnie szalonym meczu udało się im pokonać Skrę Częstochowa aż 5:3. Poza tym remisem 0:0 zakończył się ich mecz z Resvoią oraz zwycięstwem mecz z rezerwami Zagłębia Lubin.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy Wisły Puławy to oni tydzień temu pokonali Skrę Częstochowa 1:0, a wcześniej okazali się lepsi od Świtu Skolwin w wyjazdowym meczu. Pozostałe mecze dopina mecz z GKS-em Jastrzębie – przegrany przez własną publicznością – oraz także porażka, ale na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Mecze drużyny Polonia Bytom ŁKS Łódź II 2 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 5 Skra Częstochowa 3 Polonia Bytom 0 Radunia Stężyca 0 Resovia 0 Polonia Bytom 0 Zagłębie II Lubin 0 Polonia Bytom 1 Mecze drużyny Wisła Puławy Wisła Puławy 0 Radunia Stężyca 0 Wisła Puławy 1 Skra Częstochowa 0 Świt Szczecin 2 Wisła Puławy 4 Wisła Puławy 1 GKS Jastrzębie 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Wisła Puławy 1

Historia spotkań

W pierwszym meczu w tym sezonie padł wynik 3:1 dla piłkarzy Polonii Bytom. W poprzedniej kampanii dwukrotnie padł jednak remis, bowiem w pierwszym meczu było 0:0, a w kolejnym rewanżowym starciu 2:2. Ostatni raz piłkarze Wisły Puławy wygrali nad Polonią Bytom w listopadzie 2015 roku, gdy było 3:0 dla puławian.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Polonii Bytom. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gospodarzy wynosi mniej więcej 1.26. Z kolei remis można postawić za około 5.40. Jeśli chcemy zaś zagrać na trzy punkty gości z Puław, to można to postawić za około 9.00/

Polonia Bytom Wisła Puławy 1.26 5.40 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2025 21:16 .

Who will win ? Polonia Bytom W W W R W P ? 69.8 % Remis 18.7 % Wisła Puławy W P P P W W ? 11.6 %

