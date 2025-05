ŁKS II stąpa nad przepaścią. W Łodzi stawi się rozpędzony Hutnik

PressFocus Na zdjęciu: Hubert Idasiak

ŁKS II i Hutnik muszą się oglądać za siebie

W meczu otwierającym 29. kolejkę Betclic 2. Ligi w akcji zobaczymy ŁKS II Łódź, który nie odskoczył stawce na tyle, aby mieć względny komfort na kilka tygodni przed końcem sezonu. Zespół ten ma tylko dwa oczka przewagi nad strefą barażową, która oznacza konieczność grania z trzecioligowcem o ligowy byt.

Większy bufor bezpieczeństwa ma Hutnik Kraków, którego trudno będzie wyrzucić z czołowej szóstki. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe, dlatego wygrana w piątkowym meczu byłaby cenna. Początek rywalizacji w piątek 2 maja o 19:00. Transmisja na stronie tvpsport.pl.

Jak zakończy się mecz? Wygrana ŁKS-u II

Remis

Wygrana Hutnika Wygrana ŁKS-u II 0%

Remis 0%

Wygrana Hutnika 100% 1+ Votes

Hutnik łapie wiatr w żagle

ŁKS II w pięciu ostatnich meczach ma średnią punktu na mecz. Większość dorobku to efekt sensacyjnego zwycięstwa z Polonią Bytom 2:0. Był to jedynie miły epizod, ponieważ kolejkę później łodzianie wrócili do domów bez punktów po porażce 1:2 z KKS-em Kalisz.

Hutnik miał swoje problemy, ale ostatnio złapał wiatr w żagle. Krakowianie są niepokonani w trzech meczach z rzędu. W tym czasie zdobyli siedem na dziewięć punktów. W minionej serii gier pokonali rezerwy innego ekstraklasowicza – Zagłębie II Lubin (2:1).

Mecze drużyny ŁKS Łódź II KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 ŁKS Łódź II 2 Polonia Bytom 0 ŁKS Łódź II 0 Zagłębie II Lubin 3 Resovia 2 ŁKS Łódź II 2 ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Mecze drużyny Hutnik Kraków Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Resovia 0 Hutnik Kraków 1 Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Olimpia Grudziądz 4 Hutnik Kraków 3 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4

Krakowianie bez porażki z łodzianami

Dotychczas odbyły się trzy bezpośrednie mecze z udziałem łódzkiej i krakowskiej drużyny. ŁKS II nie ma się czym chwalić, ponieważ nie wygrał ani razu. Hutnik zwyciężył natomiast raz (4:1 we wrześniu 2023 roku). Pozostałe dwie potyczki zakończyły się remisem.

Brak wyraźnego faworyta meczu

Kursy bukmachera Betclic sugerują niezwykle zaciętą rywalizację w Łodzi. Współczynnik na sukces rezerw ŁKS-U to 2.49. Z kolei triumf Hutnika został wyceniony kursem 2.60. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy ŁKS II 2,49 REMIS 3.30 HUTNIK 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2025 18:50 .

Who will win ? ŁKS Łódź II P R R P W P ? 36.8 % Remis 28 % Hutnik Kraków P P P R W W ? 35.2 %

