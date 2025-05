KKS Kalisz vs Polonia Bytom, czyli trwa pogoń za marzeniami o awansie

PressFocus Na zdjęciu: Nestor Gordillo

Kaliszanie wrócili do gry, Polonia broni TOP2

KKS Kalisz zadomowił się w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. W minionej kampanii zespół ten omal nie awansował do wyższej ligi. Finalnie przegrał jednak decydujące spotkanie w barażach. Teraz klub z Wielkopolski również ma szansę na grę w barażach. Do szóstej lokaty brakuje ledwie dwóch punktów, więc definitywnie jest o co grać.

Polonia Bytom jest aktualnie na drugiej pozycji w tabeli. Lokata ta oznacza bezpośredni awans, który wciąż może się jednak wymsknąć na rzecz Wieczystej. Ekipa Łukasza Tomczyka musi zatem wystrzegać się wpadek. Szansa na udowodnienie swojej jakości nadejdzie już w sobotę 3 maja o 17:30. Transmisja w TVP Sport oraz na stronie tvpsport.pl.

KKS i Polonia znów na zwycięskich torach

Cztery porażki z rzędu to wyzwanie, z którym musieli zmierzyć się piłkarze KKS-u. W międzyczasie klub zdecydował się na zmianę trenera. Marcina Woźniaka zastąpił Michał Gościniak, który w debiucie nie dał rady rezerwom Zagłębia, ale z drugim zespołem ŁKS-u było już zwycięstwo.

Polonia przeplata dobre występy potknięciami. W połowie kwietnia bytomianie ulegli ŁKS-owi II Łódź, ale w minionej serii gier udało się wrócić na zwycięski szlak. Wicelider rozprawił się z Wisłą Puławy, którą rozbił aż 4:0.

Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 Zagłębie II Lubin 2 KKS 1925 Kalisz 0 KKS 1925 Kalisz 0 Resovia 2 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 KKS 1925 Kalisz 0 Olimpia Grudziądz 1 Mecze drużyny Polonia Bytom Polonia Bytom 4 Wisła Puławy 0 ŁKS Łódź II 2 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 5 Skra Częstochowa 3 Polonia Bytom 0 Radunia Stężyca 0 Resovia 0 Polonia Bytom 0

Własne boisko kluczem do zwycięstwa

W minionym sezonie kluby te spotkały się dwa razy. W obu meczach poznaliśmy triumfatora, a kluczowy okazał się atut własnego boiska. W Kaliszu KKS wygrał 1:0. Polonia wypadła jeszcze lepiej, ponieważ w Bytomiu padł wynik 3:0.

Czy faworyt wykona zadanie w Kaliszu?

Zdaniem bukmachera Betclic po trzy punkty w sobotnim meczu najprawdopodobniej sięgnie Polonia Bytom, co pokazuje kurs 1.78. Współczynnik na sukces KKS-u Kalisz to aż 4.40. Sam remis byłby niespodzianką, czego dowodem jest kurs 3.70. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy KKS 4.40 REMIS 3.70 POLONIA 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2025 17:20 .

Who will win ? KKS 1925 Kalisz W P P P P W ? 22.9 % Remis 25.1 % Polonia Bytom W W R W P W ? 52 %

