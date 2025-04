KKS Kalisz i Resovia Rzeszów pogrążeni w kryzysie. Kto zgarnie komplet punktów?

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Cierpka

Kalisz szuka formy, tylko 3 z 15 możliwych punktów w pięciu meczach

KKS Kalisz nie tak wyobrażał sobie grę na wiosnę w Betclic 2. Lidze. Choć zaczęło się od zwycięstwa poprzez walkower z Wisłą Puławy, tak później było już tylko gorzej. Zespół Marcina Woźniaka w pięciu meczach zdobył zaledwie 3 punkty, wygrywając tylko z Zagłębiem Sosnowiec (1:0). Reszta spotkań nie przyniosła im zdobyczy punktowej. KKS przegrywał z takimi zespołami jak Rekord (1:2), Olimpia Grudziądz (0:1), Chojniczanka (2:3) i Wieczysta (0:2).

Kryzys formy sprawił, że Kalisz spadł w Betclic 2. Lidze na 8. miejsce. Choć mają 35 punktów, a strata do miejsc barażowych to tylko 3 oczka, to jeśli nie poprawią wyników, mogą zapomnieć o ewentualnej grze o awans do wyższej ligi. Idealną okazją do przełamania będzie starcie z Resovią, która też ma swoje problemy. Rzeszowianie od czterech meczów nie cieszyli się ze zdobycia kompletu punktów.

Kto wygra mecz? KKS Kalisz

Remis

Resovia Rzeszów KKS Kalisz

Remis

Resovia Rzeszów 0 Votes

Resovia bez zwycięstwa od czterech spotkań

Jeśli spojrzeć na dorobek punktowy w ostatnich pięciu meczach, to Resovia prezentuje się lepiej niż KKS Kalisz. Rzeszowianie zdobyli 5 punktów na 15 możliwych, na co złożyło się jedno zwycięstwo i dwa remisy. Natomiast ostatni raz wygrali ponad miesiąc temu, gdy na początku marca pokonali Olimpię Grudziądz (3:0). Od tego czasu każdy następny mecz kończył się porażką lub remisem.

Bez punktów zakończyła się rywalizacja z Rekordem (1:2) i rezerwami Zagłębia (1:4), zaś podział punktów nastąpił w starciu z rezerwami ŁKS-u (2:2) i Polonią Bytom (0:0). Sytuacja Resovii w tabeli jest dość dziwna. Ani dobra, ani zła, bo nad strefą spadkową mają 3 punkty przewagi, a żeby grać w barażach o awans do Betclic 1. Ligi muszą odrobić zaledwie 6 oczek straty do miejsc TOP6.

Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 KKS 1925 Kalisz 0 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 0 KKS 1925 Kalisz 1 KKS 1925 Kalisz 2 Chojniczanka 3 Wieczysta Kraków 2 KKS 1925 Kalisz 0 Mecze drużyny Resovia Resovia 0 Polonia Bytom 0 Resovia 2 ŁKS Łódź II 2 Zagłębie II Lubin 4 Resovia 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 0 Resovia 3

Dublet Górskiego i komplet punktów dla Resovii

W połowie września Resovia podejmowała KKS u siebie i nie była zbyt gościnna dla przyjezdnych. Drużyna z Rzeszowa pewnie wygrała z Kaliszem (2:0). Dublet w tym meczu zdobył Maciej Górski, który jesienią strzelił łącznie 11 goli, a później przeniósł się do Podbeskidzia. W tamtym spotkaniu dużo pracy miał arbiter, który przez dziewięćdziesiąt minut pokazał aż siedem żółtych kartek.

Kalisz faworytem meczu z Resovią według bukmachera Betclic

Obie drużyny dzieli w tabeli zaledwie pięć punktów, lecz w nieco lepszej sytuacji jest KKS Kalisz, który wciąż ma duże szanse na grę w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. Ten fakt oraz perspektywa gry na własnym stadionie powodują, że drużyna z Kalisza jest minimalnym faworytem sobotniego spotkania. Ich wygraną można postawić ze współczynnikiem 2.37, zaś triumf gości z kursem 2.75.

Wynik Operator Kurs KKS Kalisz 2.37 Remis 3.30 Resovia Rzeszów 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 19:11 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie