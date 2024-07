Dramat klubu z 2. ligi. Dwa dni przed startem sezonu walczą z czasem

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klichowicz

Wisła Puławy walczy o start w 2. lidze

Wisła Puławy znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Na kilka tygodni przed startem Betclic 2. ligi ze sponsorowania klubu wycofała się Grupy Azoty. Wszystko przez ogólnopolski fakt, że Spółki Skarbu Państwa przestały w dużej części finansować sport zawodowy. Rykoszetem dostała właśnie m.in. ekipa z Puław, która tuż przed startem sezonu musi walczyć o wystartowanie w rozgrywkach. W klubie nie ma bowiem pieniędzy i piłkarzy, a i perspektywy są dość marne.

Jak informuje Jakub Seweryn ze “Sport.pl”, na kilka dni przed startem kampanii na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, do dyspozycji Wisły pozostaje około dwóch zawodników. Stąd też absolutnie nierealne jest to, aby drużyna przystąpiła do sezonu normalnie. Dzisiaj PZPN poinformował, że mecz 1. kolejki z rezerwami Zagłębia Lubin został przełożony na wniosek zespołu z województwa mazowieckiego.

– W związku z wystąpieniem klubu Wisła Puławy o zmianę terminu meczu 1. Kolejki Betclic 2. ligi, mając na uwadze osiągnięte porozumienie z klubem Zagłębie II Lubin, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że wyraża zgodę na rozegranie spotkania 1. kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy drużynami Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin w dniu 14 sierpnia 2024 r. (środa) o godzinie 17:00 – czytamy na oficjalnej stronie PZPN.

