Przedstawiamy podsumowanie 14. kolejki Betclic 2. ligi. Co ciekawego wydarzyło się na stadionach w czasie minionego już weekendu? Oto wszystkie wyniki.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

Hit dał radę, Zagłębie znów przegrywa

Zakończyła się już 14. kolejka Betclic 2. ligi. W ten weekend rozgrywano kilka ciekawych starć, wśród których należy wymienić m.in. pojedynek Polonii Bytom z Hutnikiem Kraków oraz Wisły Puławy z Zagłębiem Sosnowiec. Obyło się jednak bez większych niespodzianek, choć to właśnie wynik zespołu Marka Saganowskiego jest uznawany za sporą sensację. Niemniej forma spadkowicza z Betclic 1. ligi w ostatnich tygodniach przyzwyczaiła do słabych rezultatów. Co wkrótce może odbić się na pozycji szkoleniowca, bowiem Zagłębie po dobry starcie łapie coraz mocniejszą zadyszkę i oddala się od strefy barażowej. Nie jest więc wykluczone, że cierpliwość władz klubu nie będzie trwała w nieskończoność.

Jeśli chodzi z kolei o mecz Polonii Bytom z Hutnikiem Kraków, to spotkanie to stało na poziomie hitu 2. ligi. Spotkały się dwie czołowe ekipy ligi i było sporo jakości na boisku. W samej pierwszej połowie kilkukrotnie piłka mogła wpaść do bramki, ale dopiero w doliczonym czasie gry w siatce umieścił ją Kamil Wojtrya. W drugiej odsłonie gry wynik na 2:0 ustalił został ustalony przez strzał z jedenastu metrów.

Wyniki wszystkich mecze 14. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 18.10.

18:00 GKS Jastrzębie 1:1 Resovia Rzeszów (tvpsport.pl)

Sobota 19.10.

14:00 Wieczysta Kraków 1:0 Chojniczanka Chojnice (TVP Sport, tvpsport.pl)

14:15 Świt Szczecin 3:2 Rekord Bielsko-Biała

16:00 Skra Częstochowa 2:1 Olimpia Grudziądz

17:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 Zagłębie II Lubin

20:00 Polonia Bytom 2:0 Hutnik Kraków

Niedziela 20.10.

13:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:0 ŁKS II Łódź

14:30 Olimpia Elbląg 1:0 KKS Kalisz

19:35 Wisła Puławy 1:0 Zagłębie Sosnowiec

