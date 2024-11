PressFocus Na zdjęciu: Marcin Sasal

Polonia Bytom zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

To będzie prawdopodobnie najlepszy mecz nie tylko rundy jesiennej, ale i być może całego sezonu w rozgrywkach Betclic 2. ligi. Spotkają się ze sobą bowiem dwie absolutnie najlepsze ekipy w lidze, które do tej pory zgromadziły podobną liczbę punktów. Pogoń Grodziska Mazowiecki jest liderem tabeli i ma na koncie 43 oczka, zaś Polonia Bytom ma o trzy punkty mniej i jest wiceliderem stawki. Oba zespoły są jednak piekielnie groźne i stawiają na ofensywny futbol, tak więc spodziewać można się sporej liczby goli. Kto jest faworytem tej rywalizacji? Bardzo trudno wskazać taki zespół, ale warto zwrócić uwagę, że ekipa Marcina Sasala jest jedynym zespołem na szczeblu centralnym, który do tej pory – a mamy już połowę listopada – nie przegrał swojego meczu.

Betclic 2. liga – skróty meczów

Poza tym meczem ciekawie zapowiada się także starcie Resovii Rzeszów z Wieczystą Kraków, gdzie to zespół Sławomira Peszki jest faworytem i powinien poradzić sobie z dość przeciętniej grającą w tym sezonie drużyną z Podkarpacia.

Transmisje spotkań 18. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 15.11.

18:00 Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec (tvpsport.pl)

Sobota 16.11.

12:15 Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (TVP Sport, tvpsport.pl)

13:00 Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała

13:00 Rekord Bielsko-Biała – Chojniczanka Chojnice

14:30 KKS Kalisz – Świt Szczecin (tvpsport.pl)

19:35 Resovia Rzeszów – Wieczysta Kraków (TVP3, tvpsport.pl)

Niedziela 17.11.

12:00 Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie (tvpsport.pl)

Piątek 29.11.

16:00 Skra Częstochowa – ŁKS II Łódź

Sobota 30.11.

13:00 Zagłębie II Lubin – Wisła Puławy

