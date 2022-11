Przed 13. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Zapowiedź 13. kolejki Serie A. W najbliższy weekend na włoskich boiskach nie zabraknie kilku hitowych starć. Bardzo ciekawie zapowiadają się niedzielne derby Rzymu, a także rywalizacja Juventusu z Interem Mediolan. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najważniejszych spotkań i zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Atalanta – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Biorąc pod uwagę aktualną tabelę włoskiej ekstraklasy, w sobotę mamy do czynienia z hitem kolejki. Atalanta podejmie na własnym terenie lidera z Neapolu, który w obecnym sezonie spisuje się wręcz fenomenalnie. Po dwunastu meczach Napoli zgromadziło na swoim koncie aż 32 punkty, nie przegrywając żadnego meczu. Jedyną porażkę piłkarze Luciano Spallettiego ponieśli w niedawnym starciu Ligi Mistrzów z Liverpoolem, choć mieli już w tym momencie zapewniony awans do fazy pucharowej. Spodziewamy się bardzo ciekawe spotkania, obfitującego w wiele bramek, choć to goście będą jego zdecydowanym faworytem. Nasz typ – wygrana Napoli.

AS Roma – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Derby Rzymu zawsze zwiastują ogromne emocje. Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań układa się bardzo wyrównanie, bowiem dwukrotnie świętowała AS Roma, tyle samo razy wygrywało Lazio, a raz padł remis. W nieco lepszych nastrojach do niedzielnej rywalizacji przystąpią podopieczni Jose Mourinho, którzy dopiero co wywalczyli sobie awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Lazio natomiast zawiodło i zajęło tylko trzecie miejsce w grupie, co oznacza spadek do Ligi Konferencji Europy. Goście po dwóch porażkach chcą wrócić na zwycięską ścieżkę, natomiast gospodarze zamierzają podtrzymać serię kolejnych zwycięstw. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Juventus – Inter. Typy, kursy, zapowiedź

W ostatnim meczu 13. kolejki Serie A Juventus podejmie na własnym terenie Inter Mediolan. Kilka dni temu “Stara Dama” rozegrała swój najlepszy mecz w sezonie, choć finalnie przegrała z Paris Saint-Germain 1-2. Był to natomiast pozytywny akcent dla drużyny Massimiliano Allegriego, która od początku tej kampanii spisuje się fatalnie. Nieco lepsze nastroje panują w obozie Interu, który niedawno świętował awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W ostatnich tygodniach osiąga coraz lepsze wyniki i jest już bliski ligowej czołówki, dlatego to właśnie “Nerrazzuri” będą faworytem tego starcia. Nasz typ – wygrana Interu.

Plan 13. kolejki Serie A

Piątek (4 listopada)

20:45 Udinese – Lecce (1)

Sobota (5 listopada)

15:00 Empoli – Sassuolo (2)

15:00 Salernitana – Cremonese (1)

18:00 Atalanta – Napoli (2)

20:45 Milan – Spezia (X)

Niedziela (6 listopada)

12:30 Bologna – Torino (2)

15:00 Monza – Verona (1)

15:00 Sampdoria – Fiorentina (X)

18:00 Roma – Lazio (1)

20:45 Juventus – Inter (2)