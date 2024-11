Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Axel Holewiński

Zagłębie – Polonia: typy bukmacherskie

Ostatnie mecze Zagłębia Sosnowiec i Polonii Bytom to gwarant nie tylko dużych emocji, ale również masy bramek. Jeśli spojrzeć na ostatnie spotkania gospodarzy to trzykrotnie w pięciu meczach ich rywalizacja kończyła się z więcej niż trzema golami. Goście również linię powyżej 2.5 bramki pokryli w trzech z pięciu ostatnich spotkań. Dlatego na bezpośrednią rywalizację proponuje typ, że padną co najmniej 3 gole. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Zagłębie – Polonia: ostatnie wyniki

Sosnowiczanie po zwycięstwie ze Skrą Częstochowa (4:1) wpadli w kryzys formy. Aktualnie kontynuują serię czterech spotkań bez zwycięstwa. Trzy raz z rzędu ponieśli porażkę z takimi zespołami jak Wieczysta Kraków (1:4), Wisła Puławy (0:1) i Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:6). Natomiast przed tygodniem wywalczyli jeden punkt w meczu z Chojniczanką Chojnice (1:1).

Polonia Bytom ma dość nierówną formę, o czym świadczy pasmo zwycięstw, ale również krótka seria porażek. W ostatnich tygodniach Niebiesko-Czerwoni przegrywali z Chojniczanką (0:1) i Wieczystą Kraków (1:3). Z kolei w innych spotkaniach byli górą nad rywalem, notując pewną wygraną. Stało się tak w starciach z Olimpią Elbląg (3:0), Hutnikiem Kraków (2:0) czy Skrą Częstochowa (2:1).

Zagłębie – Polonia: historia

W ostatnich latach Zagłębie Sosnowiec rywalizowało z Polonią Bytom tylko w meczach sparingowych. Spotkanie w 2023 roku zakończyło się zwycięstwem Zagłębia (2:0). Natomiast sparing w lutym bieżącego roku zakończył się triumfem Polonii (1:0). Warto odnotować, że ostatnie pięć bezpośrednich spotkań obu zespołów to 3 wygrane drużyny z Bytomia, jedno zwycięstwo Zagłębia i jeden remis.

Zagłębie – Polonia: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania będzie Polonia Bytom. Kurs na zwycięstwo gości u bukmachera Betclic wynosi 2.04, zaś wygraną Zagłębia można postawić z kursem 3.25. Z kolei remis analitycy oszacowali jako współczynnik 3.40.

Zagłębie – Polonia: kto wygra?

Zagłębie – Polonia: transmisja meczu

Spotkanie 17. kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Polonią Bytom odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 13:15. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, oraz w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z możliwości oglądania spotkania u bukmachera, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL.

