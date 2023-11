Zagłębie Lubin - Widzew Łódź, typy na mecz 15. kolejki Ekstraklasy. W sobotę Miedziowi podejmą u siebie drużynę z Łodzi. Dotychczasowe poczynania obu ekip są pewnym rozczarowaniem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Zagłębie Lubin Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 18:45 .

Zagłębie – Widzew, typy i przewidywania

Zagłębie Lubin przed sezonem było typowane jako “czarny koń” rozgrywek. W obliczu tych przewidywań rozczarowuje, a seria trzech kolejnych ligowych przegranych z pewnością Miedzowym nie przystoi. W sobotę zagrają oni przed własną publicznością z Widzewem Łódź, który pod wodzą Daniela Myśliwca powoli zmienia swoją tożsamość. Choć nie wszystko układa się jeszcze po myśli młodego szkoleniowca, jego drużyna pokazuje, że jest w stanie grać ofensywnie, lecz niekoniecznie jeszcze skutecznie. Mając na uwadze problemy Zagłębia z tworzeniem sytuacji, a także niemoc snajperów Widzewa w wykończeniu, ten mecz może nie obfitować w gole. Mój typ – poniżej 2,5 bramki.

STS 1.94 Poniżej 2,5 bramki Zagraj!

Zagłębie – Widzew, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin wpadło w wyraźny dołek. Na swoim koncie ma cztery kolejne porażki, licząc wszystkie rozgrywki. W miniony weekend Miedziowi skompromitowali się w Częstochowie, przegrywając z Rakowem aż 0-5. Wcześniej, po przegranej z Cracovią (0-1), wypisali się z gry w Pucharze Polski. W ligowej tabeli drużyna Waldemara Fornalika zajmuje siódme miejsce.

Widzew Łódź pod wodzą Daniela Myśliwca spisuje się w kratkę. Kilka dni temu pokonał w Pucharze Polski drugoligową Wisłę Puławy 4-1, pieczętując awans do 1/8 finału rozgrywek. W lidze łodzianie mają za sobą porażkę u siebie z Wartą Poznań (0-1) i remis w delegacji przeciwko Rakowowi Częstochowa (1-1).

Zagłębie – Widzew, historia

W minionym sezonie trudno było wyróżnić lepszego w tej bezpośredniej rywalizacji. Jesienią przed własną publicznością Widzew wygrał z Zagłębiem aż 3-0. Wiosną, gdy forma łodzian wyraźnie się pogorszyła, na swoim obiekcie zatriumfowali Miedzowi, którzy strzelili sobotniemu przeciwnikowi dwie bramki.

Zagłębie – Widzew, kursy bukmacherskie

Za faworyta sobotniego meczu uznawane jest Zagłębie Lubin. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.20. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Widzewa Łódź jest to nawet aż 3.30. Kurs na remis ustalono natomiast na około 3.40. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem GOAL można otrzymać atrakcyjne bonusy, a pakiet powitalny może łącznie wynieść aż 1810 zł.

Zagłębie – Widzew, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 3 Mikkel Kirkeskov 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 25 Michal Nalepa 8 Dawid Tkacz 10 Fran Álvarez 14 Andrejs Ciganiks 23 Pawel Zielinski 33 Jan Krzywanski 80 Filip Przybułek 88 Ignacy Dawid 95 Patryk Stepinski 99 Imad Rondic Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 3 Mikkel Kirkeskov 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 25 Michal Nalepa 8 Dawid Tkacz 10 Fran Álvarez 14 Andrejs Ciganiks 23 Pawel Zielinski 33 Jan Krzywanski 80 Filip Przybułek 88 Ignacy Dawid 95 Patryk Stepinski 99 Imad Rondic

Zagłębie – Widzew, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Zagłębia 67% Remis 33% Wygrana Widzewa 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Zagłębia

Remis

Wygrana Widzewa

Zagłębie – Widzew, transmisja meczu

Sobotni mecz 15. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin a Widzewem Łódź rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Można je również śledzić w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. W łatwy sposób możesz zaoszczędzić 45 zł rejestrując konto za pośrednictwem naszego portalu. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.