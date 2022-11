Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Przed nami 17. kolejka Ekstraklasy, która zakończy rundę jesienną. W sobotę o godzinie 20 Zagłębie Lubin zagra przed własną publicznością z liderującym Rakowem Częstochowa. “Miedziowych” w tym meczu poprowadzi tymczasowy trener Paweł Karmelita, który zastąpił zwolnionego Piotra Stokowca. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 5.50 4.20 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2022 20:01 .

Zagłębie – Raków, typy i przewidywania

Kilka dni temu Zagłębie zakończyło współpracę z Piotrem Stokowcem. To następstwo mizernych wyników i punktowania poniżej potencjału w pierwszej części sezonu. W ostatnim meczu rundy jesiennej tymczasowo zastąpi go asystent – Paweł Karmelita. Nazwisko nowego trenera w Lubinie poznamy dopiero w trakcie przerwy zimowej. Sobota przyniesie ciekawe starcie z liderującym Rakowem Częstochowa, który planuje zwiększyć przewagę nad drugim miejscem w tabeli. Podopieczni Marka Papszuna są w świetnej dyspozycji i mają za sobą osiem kolejnych zwycięstw, awansując przy tym do ćwierćfinału Pucharu Polski. Nie spodziewamy się, aby zmiana trenera w Lubinie przyniosła nagłe rezultaty, zatem powinno to być łatwe spotkanie dla Rakowa. Nasz typ – wygrana Rakowa.

Fortuna 1,63 Wygrana Rakowa Zagraj!

Zagłębie – Raków, sytuacja kadrowa

Po stronie Zagłębia Lubin niezdolny do gry od dłuższego czasu jest Jakub Żubrowski. Kontuzjowany jest także Dawid Kurminowski, który po raz ostatni na murawie zameldował się na początku września. W Rakowie Częstochowa sytuacja jest dosyć komfortowa. Nie odnotowano nowych urazów, więc do sobotniego meczu przystąpi bez kontuzjowanych Szymona Czyża i Marcina Cebuli.

Zagłębie – Raków, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin ma za sobą niechlubną serię pięciu kolejnych porażek. Najbardziej dotkliwa była ta z drugoligowym Motorem Lublin, która przekreśliła szanse na dalszą grę w Pucharze Polski. W zeszłym tygodniu “Miedziowi” przegrali 0-3 ze Stalą Mielec, co jednocześnie zakończyło dalszą pracę Stokowca.

Raków spisuje się wręcz fenomenalnie, a w środę po pokonaniu Pogoni Szczecin zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Polski. W Ekstraklasie nie ma sobie równych, bowiem przewaga nad drugą w tabeli Legią Warszawa wynosi aż siedem punktów. Poprzednia ligowa kolejka przyniosła częstochowianom rekordowe zwycięstwo (7-1 z Wisłą Płock).

Zagłębie – Raków, historia

Ostatnie bezpośrednie starcie między tymi zespołami wygrało Zagłębie, grzebiąc tym samym szanse Rakowa Częstochowa na zdobycie mistrzostwa Polski. Wcześniej to częstochowianie triumfowali czterokrotnie.

Zagłębie – Raków, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że w oczach bukmacherów olbrzymim faworytem sobotniego meczu jest właśnie Raków Częstochowa. Kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,60. W przypadku wygranej Zagłębia Lubin jest to nawet aż 5,80.

Zagłębie – Raków, przewidywane składy

Zagłębie: Bieszczad, Chodyna, Ławniczak, Kopacz, Giorbelidze, Łakomy, Poletanović, Bohar, Starzyński, Hinokio, Dolezal

Raków: Kovacević, Arsenić, Petrasek, Svarnas, Tudor, Lederman, Papanikolau, Kun, Nowak, Lopez, Gutkovskis

Zagłębie – Raków, transmisja meczu

Sobotnie starcie 17. kolejki Ekstraklasy między Zagłębiem Lubin a Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 20, a jego rozjemcą będzie Paweł Raczkowski. Transmisję w polskiej telewizji można śledzić na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie także transmitowany w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie.

