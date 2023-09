IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Piłkarze RB Lipsk

Young Boys Berno RB Lipsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 05:06 .

Young Boys – RB Lipsk, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest RB Lipsk, jednak Young Boys na swoim stadionie udowodnił w przeszłości, że potrafi być groźny. Wystarczy przypomnieć choćby wygrane z Juventusem czy Manchesterem United. Jednak siła ofensywna Niemców powinna być kluczowa i najpewniej zapewni im trzy oczka. Niemniej jednak Young Boys będzie stać na zdobycie jednego gola, a drużyna Marco Rose pokazała w meczach z Bayerem i Stuttgartem, że ich defensywa nie zawsze jest szczelna. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Fortuna 1,58 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź Fortuna

Young Boys – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Young Boys ma do dyspozycji wszystkich swoich piłkarzy. Zespół zazwyczaj grał w ustawieniu 4-3-1-2 i prawdopodobnie znów zagra tak samo w najmocniejszym zestawieniu. W trudniejszej sytuacji jest Marco Rose. Lipsk musi sobie radzić bez Haidary’ego, Silvy, Orbana i Bitshiabu, a występ Klostermann stoi pod znakiem zapytania.

Young Boys – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Young Boys do Ligi Mistrzów dostało się poprzez kwalifikacje. Zespół z Berna pokonał w ostatniej rundzie Maccabi Hajfa. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe to Szwajcarzy po pięciu kolejkach są na drugim miejscu w tabeli ze stratą jednego oczka do FC Zurich, które rozegrało o jeden mecz więcej. 15 września Young Boys rywalizował z Xamax w Pucharze Szwajcarii, a spotkanie zakończyło się ich wygraną 1:0.

RB Lipsk sezon rozpoczął od zwycięstwa w meczu o Superpuchar Niemiec wygrywając z Bayernem Monachium 3:0. Natomiast rozgrywki ligowe rozpoczął od porażki z Bayerem Leverkusen, ale następnie drużyna Marco Rose wygrała trzy kolejne mecze ze Stuttgartem, Unionem i Augsburgiem. Obecnie jest trzecia w tabeli.

Young Boys – RB Lipsk, historia

Obie ekipy jak dotąd nie rywalizowały ze sobą na arenie międzynarodowej.

Young Boys – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu jest RB Lipsk. Typy na zespół z Bundesligi wynoszą około 1,62. Dla porównania kursy na zwycięstwo Young Boys oscylują wokół 4,90, jednak Szwajcarzy potrafią być groźni przed własną publicznością. Bukmacher Fortuna przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL może liczyć na bonusy o wartości 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Young Boys – RB Lipsk, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie?

Remisem

Wygraną RB Lipsk

Young Boys – RB Lipsk, przewidywane składy

Young Boys Berno (Przewidywany skład) 4-3-1-2 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Young Boys Berno (Przewidywany skład) 4-3-1-2 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Raphaël Wicky Marco Rose Rezerwowi ▼ 4 Aurèle Amenda

8 Lukasz Lakomy

14 Miguel Chaiwa

20 Cheikh Niasse

22 Donat Rrudhani

27 Lewin Blum

28 Fabian Lustenberger

35 Silvere Ganvoula

39 Darian Males

40 Dario Marzino

61 Leandro Zbinden

77 Joel Monteiro Emil Forsberg 10

Timo Werner 11

Nicolas Seiwald 13

Fabio Carvalho 18

Leopold Zingerle 25

Young Boys - RB Lipsk, transmisja meczu

Pojedynek Young Boys z RB Lipsk będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Za pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 6 miesięcy z góry zapłacisz 240 zł. Miesięczny koszt to 40 zł. W przypadku standardowej oferty miesięczny abonament kosztuje 74 zł, czyli możesz oszczędzić 204 zł!

