Wtorek w Lidze Mistrzów – typy, kursy, transmisje (17.09.2024)

Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Reklama

18:45 Juventus – PSV Eindhoven

W Juventusie latem dokonała się mała rewolucja, której autorem jest nowy szkoleniowiec Starej Damy Thiago Motta. Dla byłego reprezentanta Włoch będzie to pierwsze spotkanie w europejskich pucharach w roli trenera. Nowy trener turyńskiego zespołu znacząco odmłodził stawiając na kilku nieoczywistych zawodników. W pierwszych czterech kolejkach Serie A zdobył osiem punktów. Na inaugurację nowej edycji Ligi Mistrzów, już bez Wojciecha Szczęsnego w bramce, zmierzy się z PSV, które w lidze może się pochwalić kompletem pięciu wygranych i świetnym bilansem bramkowym 20:3. Niemniej jednak w roli faworyta do wtorkowego meczu na Allianz Stadium przystąpi Juventus. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:45, będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 2. Mój typ: wygrana Juventusu

Juventus FC PSV Eindhoven 1.75 3.95 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 08:22 .

18:45 Young Boys Berno – Aston Villa

Young Boys Berno awans do fazy ligowej wywalczyło dzięki pokonaniu Galatasaray Stambuł w eliminacyjnym meczu. Aston Villa prawo gry w Lidze Mistrzów zajmując świetne czwarte miejsce w poprzednim sezonie Premier League. Teraz drużyna Unaia Emery’ego, która wygrała 3 z 4 pierwszych meczów w tym sezonie, będzie chciała potwierdzić, że nie było to dziełem przypadku. Szwajcarzy nie mają po swojej stronie zbyt wielu atutów. Wystarczy powiedzieć, że w tym sezonie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa w lidze, choć mają już na swoim koncie siedem rozegranych meczów. Rywalizacja między tymi zespołami rozpocznie się o 18:45 i będzie można ją oglądać na CANAL+ Extra 3. Mój typ: wygrana Aston Villi

Young Boys Berno Aston Villa 4.80 4.20 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 15:01 .

Zobacz także:

21:00 AC Milan – Liverpool FC

Wtorkowy pojedynek na San Siro to bez wątpienie wydarzenie dnia. Naprzeciwko siebie staną dwa utytułowane kluby. AC Milan zmierzy się przed własną publicznością z Liverpoolem, którego do boju nie poprawi już Juergen Klopp. The Reds w obecnym sezonie grają pod wodzą Arne Slota. W czterech pierwszych ligowych meczach odnieśli trzy zwycięstwa i doznali jednej porażki. Gorzej sezon rozpoczęli Rossoneri, którzy po pierwszą ligową wygraną sięgnęli dopiero w czwartej kolejce. Faworytem do wygranej we wtorkowy wieczór wydają się być The Reds, choć piłkarze Milanu na pewno postarają się postawić trudne warunki. Wtorkowy hit będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Początek meczu o 21:00. Mój typ: remis

AC Milan Liverpool FC 3.70 3.85 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 14:56 .

21:00 Bayern Monachium – Dinamo Zagrzeb

Bayern Monachium w tym sezonie stawia sobie za cel nie tylko odzyskanie mistrzostwa Niemiec, ale również dobre zaprezentowanie się na międzynarodowej areny. Do pierwszego spotkania w Lidze Mistrzów, w którym zmierzy się u siebie z Dinamem Zagrzeb, przystąpi w roli murowanego faworyta. Inny wynik niż wygrana Bawarczyków, będzie sensacją. Tym bardziej, że Bayern bardzo udanie rozpoczął obecny sezon. Po wywalczeniu awansu do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, odniósł również zwycięstwa w pierwszych trzech ligowych meczach. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi i godzinie 21:00, a transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ 360. Mój typ: wygrana Bayernu

Bayern Monachium Dinamo Zagrzeb 1.14 9.60 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 14:56 .

21:00 Real Madryt – VfB Stuttgart

We wtorkowy wieczór na murawie zobaczymy również triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów i rekordzistę tych rozgrywek – Real Madryt. Królewscy zmierzą się u siebie z VfB Stuttgart i nie powinni mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Drużyna Carlo Ancelottiego w dotychczasowych meczach obecnego sezonu nie prezentowała się co prawda efektownie, ale z każdym meczem prezentuje się coraz lepiej. Stuttgart gra natomiast bardzo nierówno, czego potwierdzeniem jest bilans 1-1-1 w Bundeslidze. Mecz na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie można go śledzić “na żywo” na kanale CANAL+ Extra 2. Mój typ: wygrana Realu

Real Madryt VfB Stuttgart 1.31 6.00 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 14:56 .

21:00 Sporting Lizbona – Lille OSC

We wtorek o pierwsze, ale bardzo ważne punkty, powalczą również drużyny Sportingu Lizbona i Lille OSC. Wyraźnym faworytem są Portugalczycy, którzy w tym sezonie wygrali wszystkie pięć ligowych meczów, zdobywając w nich 19 bramek i tracąc tylko dwa. Z kolei Lille, które do fazy ligowej awansowało po wyeliminowaniu Fenerbahce Stambuł i Slavii Praga w eliminacjach, ostatnio dostało zadyszki czego potwierdzeniem są trzy kolejne porażki. Sporting będzie chciał wykorzystać słabą formę rywali i rozpocząć udział w nowej edycji Ligi Mistrzów od wygranej. Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 3. Mój typ: wygrana Sportingu

Sporting Lizbona Lille 1.70 3.92 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 14:56 .

Liga Mistrzów: gdzie oglądać wtorkowe mecze?

We wtorek rozegranych zostanie sześć spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dwa mecze rozpoczną się o godzinie 18:45, natomiast pozostałe cztery o 21:00. Od sezonu 2024/25 prawami do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów w Polsce dysponuje stacja CANAL+. I to właśnie na jej kanałach będzie można obejrzeć “na żywo” wszystkie spotkania, również za pośrednictwem internetu. Teraz dostęp do pakietu w CANAL+ online umożliwiającego oglądanie meczów Ligi Mistrzów można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na rok. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Plan transmisji wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 Juventus FC – PSV Eindhoven (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

18:45 Young Boys Berno – Aston Villa (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 AC Milan – Liverpool FC (CANAL+ Extra 1, CANAL+ online)

21:00 Bayern Monachium – Dinamo Zagrzeb (CANAL+ 360, CANAL+ online)

21:00 Real Madryt – VfB Stuttgart (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 Sporting Lizbona – Lille OSC (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.