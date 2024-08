Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadający się mecz 7. kolejki Betclic 2. ligi. Z jednej strony zespół Wisły Puławy, który został stworzony właściwie na kilkanaście dni przed startem ligi, a mimo to radzi sobie całkiem dobrze. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory na swoim koncie uzbierali oni siedem punktów, dwukrotnie wygrywając i raz dzieląc się zdobyczą. Z kolei zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała po falstarcie z kolejki na kolejkę radzi sobie coraz lepiej i wiele wskazuje na to, że zaczyna podłączać się do walki o strefę barażową, czyli o to, co jest pod Klimczokiem celem minimum. Mój typ na ten mecz: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: ostatnie wyniki

Górale przed tygodniem na własnym stadionie pewnie pokonali zespół Skry Częstochowa. Podbeskidzie wygrało 3:0 i odniosło – co dość zaskakujące – dopiero pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Poza tym kilkukrotnie bielszczanie remisowali swoje starcia, w tym w szalonym meczu w Szczecinie, gdzie do samej końcówki meczu, grając w dziesiątkę gracze Krzysztofa Brede prowadzili, ale finalnie stracili gola i tylko zremisowali. Z kolei Wisła Puławy przed tygodniem przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:2. Wcześniej jednak dwukrotnie wygrali, z Olimpią Elbląg oraz Zagłębiem II Lubin. Siedem zdobytych do tej pory punktów to i tak bardzo dobry wynik, szczególnie jak na zespół, który miał mieć problemy z przystąpieniem do ligowych rozgrywek.

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: historia

Dotychczas ekipy te mierzyły się ze sobą tylko dwukrotnie. Było to w sezonie 2016/17. Wówczas raz lepsi okazali się Górale, którzy na stadionie w Puławach wygrali 1:0, a w pierwszym meczu w Bielsku-Białej było 0:0.

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kto wygra?

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. Kursy na ten mecz są dość wyrównane, według bukmachera nie ma jednoznacznego faworyta. Niemniej za nieco niższy kurs zagramy na zwycięstwo Podbeskidzia. Trzy punkty Górali wyceniane są na 2.29, zaś Wisły Puławy na 2.82. Remis to z kolei 3.33.

Wisła Puławy Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.82 3.33 2.29 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 11:30 .

Wisła Puławy – Podbeskidzie Bielsko-Biała: transmisja

Ten mecz nie będzie transmitowany w telewizji, ani online. Nie będzie także transmisji w usłudze Betclic TV, choć można w niej oglądać inne spotkania 2. ligi. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

