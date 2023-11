Wisła Płock – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (11.11.2023)

Wisła Płock - Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź na jeden z hitów 15. kolejki Fortuna 1. ligi. Zapraszamy do zapoznania się z przewidywaniami na tę rywalizację.

IMAGO / Zuma Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Mateusz Szwoch

Wisła Płock – Odra Opole: przewidywania

Jednym z hitów tej kolejki Fortuna 1. ligi będzie sobotnia rywalizacja Wisły Płock z Odrą Opole. Do spadkowicza z Ekstraklasy przyjedzie aktualny lider tabeli. Zapowiada się więc ciekawe spotkanie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że “Nafciarze” po objęciu funkcji szkoleniowca przez Dariusza Żurawia jeszcze nie przegrali. Z kolei Odra Opola przegrała dwa ostatnie mecze, tracąc w nich aż pięć goli. Niemniej mój typ na to spotkanie: BTTS.

Wisła Płock – Odra Opole: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspomniałem. Ostatnie dwa mecze Odry Opole to dwie porażki i strata aż pięciu goli przy zeru strzelonych. To jednak wciąż pozwala na zasiadaniu na fotelu lidera z dorobkiem 29. punktów. Z kolei Wisła Płock od momentu rozpoczęcia pracy przez Dariusza Żurawia zdobyła cztery oczka. Spadkowiczowi udało się wygrać z Chrobrym Głogów 2:1 i zremisować z Motorem Lublin 2:2. To przekłada się na 10. miejsce w stawce z dorobkiem 20. punktów.

Wisła Płock – Odra Opole: historia

W ostatnich pięciu meczach pomiędzy tymi drużynami dwukrotnie lepsza okazywała się Wisła Płock. Podobnie było z Odrą Opole, a jednokrotnie padł remis. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami odbył się jednak wiele lat temu, bowiem w kwietniu 2009 rok. Wówczas “Nafciarze” wygrali 1:0.

Wisła Płock – Odra Opole: kursy bukmacherskie

Wisła Płock – Odra Opole: przewidywane składy

Wisła: Gradecki; Niepsuj, Chrzanowski, Szymański, Hiszpański; Lesniak, Grić; Chrupałła, Szwoch, Jimenez; Sekulski

Odra Opole: Haluch, Spychała, Kamiński, Żemło, Szrek, Niziołek, Purzycki, Antczak, Czapliński, Galan, Mikinić.

Wisła Płock – Odra Opole: transmisja

Mecz Wisła – Odra, który jest jednym z hitów 15. kolejki Fortuna 1 Ligi, rozegrany zostanie 11 listopada (sobota) o godzinie 17:30. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

