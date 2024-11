Wisła Kraków – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2024)

Wisła Kraków zmierzy się ze Stalą Rzeszów w piątkowym meczu 17. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Przedstawiamy typy i kursy na mecz Wisła - Stal Rzeszów.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Stal Rzeszów

Wisła – Stal Rzeszów, typy i przewidywania

Wisła Kraków w piątkowy wieczór będzie chciała potwierdzić dobrą formę i zrobić kolejny krok w kierunku czołówki ligowej tabeli. Stal w ostatnich tygodniach nie prezentowała się tak dobrze, jak to miało miejsce podczas pierwszej części tego sezonu. Wszystko to sprawia, że wyraźnym faworytem są wiślacy. Kursy na wygraną gospodarzy nie są jednak atrakcyjne, dlatego też idę w innym kierunku. Stawiam na to, że kolejnego gola w tym sezonie zdobędzie Angel Rodado, który ma na koncie już 12 trafień. Mój typ: gol Rodado

Wisła – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Wisła Kraków przerwę na mecze reprezentacji wykorzystała na odrobienie części zaległości. Podopieczni Mariusza Jopa w wyjazdowym meczu pewnie 3:0 pokonali Chrobrego Głogów, dzięki czemu awansowali na szóste miejsce w tabeli. Była to druga z rzędu wyjazdowa wygrana wiślaków, którzy dwa tygodnie wcześniej wysoko 5:1 rozbili w Stalowej Woli miejscową Stal. W piątek Wisła zagra przed własną publicznością, przed którą może się pochwalić w tym sezonie bilansem 3-3-1.

Stal Rzeszów, która ma tyle samo punktów co Wisła, ale plasuje się dwie lokaty niżej, w ostatniej kolejce pokonała 2:1 Znicz Pruszków. Przerwała tym samym fatalną serię trzech kolejnych porażek. Stal przegrywała kolejno z Ruchem Chorzów (0:2), ŁKS-em Łódź (2:4) i Polonią Warszawa (0:1). Teraz czeka ją kolejne bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że nie wygrała żadnego z czterech ostatnich wyjazdowych meczów.

Wisła – Stal Rzeszów, historia



W ostatnich dwóch sezonach obie drużyny rywalizowały ze sobą aż pięć razy, w tym cztery razy w rozgrywkach ligowych. Bilans tych meczów jest korzystny dla Wisły. Na pierwszoligowych boiskach Biała Gwiazda wygrała dwa spotkania, jedno zakończyło się remisem, a w jednym triumfowała Stal. Wisła okazał się również górą w meczu Pucharu Polski.

Wisła – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Dysponująca atutem własnego boiska Wisła Kraków jest uważana za wyraźnego faworyta piątkowego spotkania. Rozważając typ na zwycięstwo Wisły kurs w Betclic wynosi 1.39. Stawiając na niespodziankę i wygraną gości można liczyć na kurs 6.60. W Betclic poza atrakcyjnymi kursami znajdziesz również specjalną ofertę w postaci gry bez podatku, dzięku czemu każda wygrana jest wyższa. Aby skorzystać z tej oferty należy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Wisła Kraków Stal Rzeszów 1.39 4.90 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Szkoleniowiec Wisły Mariusz Jop przed piątkowym meczem zmaga się wręcz z kłopotem bogactwa. Jedynym piłkarzem, który miałby szansę na grę, a którego zabraknie na murawie jest Joseph Colley. W porównaniu do meczu w Głogowie, do dyspozycji szkoleniowca będą między innymi Kacper Duda, Tamas Kiss i Olivier Sukiennicki.

Chrobry: Arndt – Tupaj, Zarówny, Szarek, Marcinkowski, Hanc – Szwedzik, Mucha, Mandrysz, Tabić – Lewandowski

Wisła Kraków: Letkiewicz – Kiakos, Kutwa, Uryga, Mikulec – Kiss, Carbo, Igbekeme, Alfaro – Rodado – Zwoliński

Wisła – Stal Rzeszów, kto wygra?

Wisła – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Stal Rzeszów rozegrany zostanie w piątek (22 listopada) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Rywalizację będzie można śledzić także za pośrednictwem usługi Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

