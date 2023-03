Wisła Kraków – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2023)

Wisła Kraków - GKS Tychy: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Biała Gwiazda zamierza kontynuować marsz w górę ligowej tabeli. Potrzebuje do tego kompletu punktów w sobotnim meczu z GKS-em Tychy, do którego przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

1. liga Wisła Kraków GKS Tychy 71 1.65 4.00 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 12:54 .

Wisła Kraków – GKS Tychy, typy i przewidywania

Wisła Kraków celuje w piąte zwycięstwo z rzędu i poprawienie swojej pozycji w ligowej tabeli. Do sobotniego spotkania przed własną publicznością naturalnie przystąpi w roli wyraźnego faworyta do zwycięstwo, a każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie ogromną niespodziankę. Biorąc pod uwagę formę i skuteczność wiślaków w ostatnich meczów, stawiamy na jej zwycięstwo. Nasz typ: wygrana Wisły

Wisła Kraków – GKS Tychy, sytuacja kadrowa

Wisła do sobotniego spotkania nie będzie mogła przystąpić w najsilniejszym składzie. W kadrze meczowej Białej Gwiazdy ze względów zdrowotnych zabraknie Igora Sapały, Josepa Colley’a, Patryka Plewki, Kamila Brody, Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska.

Wisła Kraków – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Cztery spotkania wiosną i cztery zwycięstwa – tak wygląda bilans Wisły Kraków. Biała Gwiazda po wznowieniu rozgrywek odprawiła już z kwitkiem Resovię (2:0 u siebie), Arkę Gdynia (3:1 na wyjeździe), Odrę Opole (2:1 u siebie) i GKS Katowice (3:1 na wyjeździe). Drużyna Radosława Sobolewskiego nie tylko wygrywa kolejne mecze, ale pokazuje w nich coraz większą dojrzałość. Seria czterech zwycięstw pozwoliła wiślakom awansować na szóste miejsce w tabeli, ale nie zamierzają na tym poprzestawać, tym bardziej, że strata do drugiego miejsca, premiowanego bezpośrednim awansem do Ekstraklasy, zmniejszyła się do sześciu punktów.

W sobotnie popołudnie Wisła podejmować będzie u siebie GKS-Tychy, z którym ma do wyrównania rachunku. GKS przystąpi jednak do niego podbudowany ostatnią wygraną 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec, przerywając tym samym serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez zwycięstwa. W Krakowie o zdobycie punktów będzie jednak bardzo trudno.

Wisła Kraków – GKS Tychy, historia

Wisła pierwszego spotkania w tym sezonie z GKS-em Tychy nie wspomina dobrze. Wówczas rozpoczęły się bowiem jej kłopoty. Biała Gwiazda prowadziła w tym meczu po trafieniu Luisa Fernandeza z rzutu karnego, ale tuż przed przerwą GKS szczęśliwie doprowadził do wyrównania po samobójczym trafieniu Żyry. W drugiej połowie gospodarze zadali jeszcze dwa ciosy wiślakom i ostatecznie wygrali 3:1. W sobotę Wisła będzie chciała za wszelką cenę się zrewanżować.

Wisła Kraków – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na Wisłę Kraków. Kursy na jej zwycięstwo oscylują w okolicy 1.65.

Wisła Kraków – GKS Tychy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną GKS-u

Wisła Kraków – GKS Tychy, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Miki Villar, Igbekeme, Tachi, Alex Mula – Luis Fernandez – Rodado

GKS Tychy: Jałocha – Machowski, Buchta, Tecław, Nedić, Wołkowicz – Skibicki, Radecki, Zytek, Mikita – Rumin

Wisła Kraków – GKS Tychy, transmisja meczu

Sobotni mecz Wisła – GKS Tychy rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja “na żywo” z tego pojedynku będzie dostępna na kanale Polsat Sport News.

