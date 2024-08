fot. Pressfocus Na zdjęciu: Fran Alvarez

Widzew – Radomiak, typy i przewidywania

Widzew Łódź przez wielu był uznawany za potencjalnego czarnego konia tego sezonu Ekstraklasy. Ciekawe wzmocnienia i kontynuacja projektu przez ambitnego Daniela Myśliwca sprawiają, że ten zespół może zaliczyć naprawdę udaną kampanię. Po pięciu kolejkach ma na koncie osiem punktów i w piątek nadarzy się niezła okazja, aby ten dorobek poprawić. Widzew podejmie przed własną publicznością bardzo przeciętnego Radomiaka Radom, który ma za sobą trzy kolejne porażki. Nie jest tajemnicą, że w roli faworyta do tego starcia podejdą właśnie łodzianie, którzy u siebie jeszcze nie przegrali. W Radomiu robi się gorąco, a ewentualna kolejna przegrana nie wpłynie dobrze na pozycję trenera Bruno Baltazara. Mój typ – wygrana Widzewa.

Widzew – Radomiak, ostatnie wyniki

Widzew Łódź rozpoczął ligowy sezon od remisu ze Stalą Mielec. Później zainkasował dwie kolejne wygrane, w tym niezwykle cenną przeciwko Lechowi Poznań (2-1). Łodzianom udało się ograć na wyjeździe również bardzo solidną Cracovię (3-1). Gdy przydarzyła się szansa na fotel lidera, Widzew bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław, a w minionej kolejce doznał pierwszej porażki – Pogoń Szczecin przed własną publicznością okazała się zbyt mocna (0-2).

Radomiak nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Choć dwie pierwsze kolejki nie zwiastowały katastrofy, bowiem w meczach z Motorem Lublin i GKS-em Katowice udało się zgarnąć cztery punkty, to później było już tylko gorzej. Ekipa z Radomia ma za sobą trzy kolejne przegrane – przeciwko Jagiellonii Białystok (2-3), Górnikowi Zabrze (1-2) oraz Legii Warszawa (1-4).

Widzew – Radomiak, historia

W minionym sezonie bezpośrednia rywalizacja tych ekip była bardzo ciekawa. Jesienią na terenie Widzewa Radomiak wygrał aż 3-0, zaś wiosną łodzianie skutecznie się zrewanżowali, triumfując w Radomiu 3-1. Z ostatnich pięciu ligowych starć tych drużyn aż trzykrotnie zwyciężał Radomiak, natomiast Widzew świętował trzy punkty tylko raz.

Widzew – Radomiak, kursy bukmacherskie

Widzew Łódź jest uznawany przez bukmacherów za delikatnego faworyta piątkowego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.36. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Radomiaka Radom jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się między 3.30 a 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Widzew – Radomiak, przewidywane składy

Widzew – Radomiak, kto wygra?

Widzew – Radomiak, transmisja meczu

Piątkowy mecz 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

