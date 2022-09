Widzew – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Widzew – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź. W drugim piątkowym spotkaniu 9. kolejki PKO Ekstraklasy Widzew Łódź podejmie przed własną publicznością Cracovię. W ostatnim czasie w lepszej formie są Pasy, jednak Widzewiacy pokazali przed dwoma tygodniami, że potrafią być groźni na własnym stadionie wygrywając z Wisłą Płock. Początek meczu o godzinie 20:30.

Widzew – Cracovia, typy i przewidywania

Widzew często prezentuje się w meczach PKO Ekstraklasy z dosyć dobrej strony, jednak łodzianie nie zawsze potrafią wywalczyć punkty mimo dobrej dyspozycji. Ostatni tydzień nie był zbyt dobry w ich wykonaniu, jednak przed dwoma tygodniami pokonali u siebie faworyzowaną Wisłę Płock. To, co można powiedzieć o Widzewie to to, że z pewnością jest drużyną bardzo nieprzewidywalną. Cracovia wydaje się, że drobny kryzys ma już za sobą i notuje serię dwóch zwycięstw z rzędu, w tym wysokie 3:0 z Rakowem Częstochowa. W piątkowym meczu spodziewamy się wyrównanej rywalizacji. Widzew zdobywał minimum jednego gola w czterech z ostatnich pięciu spotkań, z kolei Cracovia w dwóch ostatnich starciach strzeliła aż sześć bramek. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Widzew – Cracovia, sytuacja kadrowa

Widzew prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie w meczu z Cracovią bez Pawłowskiego. Trener łodzian przyznał na konferencji prasowej, że jest szansa na jego występ jednak dosyć mała i wszystko rozstrzygnie się w ostatnich godzinach przed meczem. Jeśli będzie zdolny do gry to na pewno zagra w pierwszym składzie. W Cracovii nie zobaczymy oczywiście kontuzjowanego Kamila Pestki. W obu zespołach żaden zawodnik nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki.

Widzew – Cracovia, ostatnie wyniki

Widzew notuje serię dwóch przegranych meczów z rzędu z Lechem w PKO Ekstraklasie oraz KKS-em Kalisz w Pucharze Polski. Przed dwoma tygodniami zespół z łodzi pokonał przed własną publicznością Wisłę Płock, a trzy tygodnie temu Wartę Poznań, jednak wcześniej przegrywał pojedynki z Lechią Gdańsk i Legią Warszawa oraz remisował ze Śląskiem Wrocław. Widzew obecnie zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli.

Cracovia po udanym początku sezonu zaliczyła cztery mecze bez zwycięstwa, w tym aż trzy przegrane ze Stalą, Piastem oraz Wartą Poznań. Obecnie Pasy notują jednak serię dwóch zwycięstw z rzędu z ŁKS Łagów w Pucharze Polski oraz Rakowem w lidze. Cracovia zajmuje czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Widzew – Cracovia, historia

Obie drużyny ostatni raz zmierzyły się w sezonie 2013/14. Wtedy w rundzie zasadniczej w Łodzi lepsza była Cracovia, która wygrała 3:1, a w Krakowie padł remis 1:1. Obie ekipy spotkały się raz jeszcze w tamtym sezonie w grupie spadkowej. Mecz w Łodzi zakończył się wygraną Widzewa 2:0.

Widzew – Cracovia, typy bukmacherskie

Poniższe typy bukmacherskie wskazują, że trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Więcej szans daje się Widzewowi Łódź, który będzie miał atut własnego boiska. Według bukmacherów najmniej realnym scenariuszem jest remis w tym spotkaniu, jednak kursy na podział punktów oraz zwycięstwo Cracovii są bardzo podobne.

Widzew – Cracovia, przewidywane składy

Widzew: Ravas, Stępiński, Żyro, Kreuzriegler, Danielak, Hanousek, Letniowski, Nunes Zjwaiński, Sanchez, Pawłowski

Cracovia: Niemczycki, Ghita, Rodin, Jablonsky, Siplak, Oshima, Rasmussen, Rapa, Konoplyanka, Makuch, Rakoczy

Widzew – Cracovia, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Widzew – Cracovia transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Początek pojedynku o godzinie 20:30. Serdecznie zachęcamy również do obejrzenia tego starcia w usłudze CANAL+ Onilne. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł). Standardowo miesięczny pakiet kosztuje 45 zł.

