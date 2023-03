West Ham United - Aston Villa, typy na mecz 27. kolejki Premier League. Sytuacja Młotów w tabeli wciąż nie napawa optymizmem, a każdy kolejny tydzień może przesądzić o zwolnieniu Davida Moyesa. W niedzielę West Ham czeka rywalizacja z Aston Villą. Początek spotkania o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

West Ham – Aston Villa, typy i przewidywania

West Ham United zupełnie inaczej wyobrażał sobie przebieg obecnego sezonu. Latem aspiracje były wysokie, a kosztowne transfery dawały nadzieję, że Młoty znów włączą się do walki o coś więcej. Od początku rozgrywek punktują natomiast bardzo słabo i są uwikłani w rywalizację o utrzymanie w Premier League. W niedzielę ekipa Davida Moyesa zagra na własnym terenie z Aston Villą. Jeśli Szkot dozna kolejnej porażki, najprawdopodobniej pożegna się z pracą w Londynie. The Villans wygrali dwa ostatnie ligowe mecze i są faworytem zbliżającego się starcia. Spodziewamy się, że goście wywiozą z obcego terenu komplet punktów. Nasz typ – wygrana Aston Villi.

West Ham – Aston Villa, sytuacja kadrowa

W bramce West Hamu zabraknie kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Pod znakiem zapytania stoi również występ Michaila Antonio. W ekipie Aston Villi nie zobaczymy natomiast Philippe Coutinho, Boubacara Kamary i Leandera Dendonckera.

West Ham – Aston Villa, ostatnie wyniki

W środku tygodnia West Ham wygrał z AEK Larnaca 2-0 w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. To spotkanie dało odrobinę nadziei po dwóch kolejnych porażkach (0-4 z Brighton i 1-3 z Manchesterem United). W tabeli Premier League Młoty zajmują szesnastą lokatę i mają punkt przewagi nad strefą spadkową.

Aston Villa ma za sobą dwa kolejne ligowe zwycięstwa. W poprzedniej kolejce ograła Crystal Palace 1-0, a wcześniej rozprawiła się z Evertonem (2-0). Ta seria zakończyła mizerną passę trzech porażek z rzędu.

West Ham – Aston Villa, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w 4. kolejce tego sezonu Premier League. Wówczas to West Ham wygrał 1-0 po bramce Pablo Fornalsa. Aston Villa po raz ostatni ograła Młoty w 2015 roku. Od tego czasu to londyńczycy wygrywali osiem spotkań.

West Ham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, faworytem w oczach bukmacherów jest West Ham United. Kurs na niedzielne zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2,26. W przypadku wygranej Aston Villi waha się on między 3,25 a 3,40. W przypadku zakładu na to spotkanie, warto wykorzystać kod promocyjny Betfan z kodem GOAL.

West Ham – Aston Villa, przewidywane składy

West Ham: Areola, Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson, Fornals, Soucek, Rice, Bowen, Paqueta, Scamacca

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Moreno, Luiz, McGinn, Ramsey, Buendia, Bailey, Watkins

West Ham – Aston Villa, transmisja meczu

Niedzielny mecz 27. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem a Aston Villą rozpocznie się o godzinie 15. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

