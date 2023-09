PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

West Ham United – Manchester City, typy i przewidywania

Starcie West Hamu United z Manchesterem City w ramach 5. kolejki to mecz na szczycie Premier League. Młoty bowiem zajmują wysokie, czwarte miejsce w tabeli, natomiast Manchester City jest liderem, do czego w ostatnich latach zdążył już nas przyzwyczaić. Tego dnia na London Stadium niestety nie będzie polskiego akcentu w postaci występu Łukasza Fabiańskiego, gdyż David Moyes w aktualnym sezonie między słupkami stawia na Alphonse’a Areolę.

W dziesięciu z ostatnich piętnastu spotkań, w których West Ham United grał, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

West Ham United – Manchester City, sytuacja kadrowa

David Moyes najprawdopodobniej będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Pep Guardiola, który wraca na ławkę trenerską The Citizens po przejściu operacji, najpewniej nie skorzysta z takich piłkarzy jak Mateo Kovacić, John Stones, Zack Steffen, Jack Grealish oraz Kevin De Bruyne.

West Ham – absencje:

Man City - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec września 2023 knee-surgery Koniec września 2023 Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Niepewny Uraz uda Niepewny Jack Grealish Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Mateo Kovacic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Niepewny Kontuzja pleców Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec września 2023 knee-surgery Koniec września 2023 Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Niepewny Uraz uda Niepewny Jack Grealish Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Mateo Kovacic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Niepewny Kontuzja pleców Niepewny

West Ham United – Manchester City, ostatnie wyniki

Zarówno Młoty, jak i Obywatele są w bardzo dobrej formie. West Ham United w trzech ostatnich kolejkach Premier League poradził sobie z Luton Towin (2:1), pokonał Brighton & Hove Albion (3:1), a także wygrał z Chelsea (3:1). Manchester City w tym samym czasie również zainkasował komplet punktów zwyciężając nad Fulham (5:1), Sheffield United (2:1) oraz Newcastle United (1:0).

West Ham United – Manchester City, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn korzystniej rzecz jasna wypadają podopieczni Pepa Guardioli. Manchester City wygrał trzy z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Młotom, oprócz tego padł jeden remis, a w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej 2021/22 po rzutach karnych triumfował West Ham United.

West Ham United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną West Hamu United wynosi około 6.00, a typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

West Ham United – Manchester City, przewidywane składy

West Ham (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 West Ham (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ David Moyes Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Lukasz Fabianski

West Ham United – Manchester City, kto wygra?

West Ham United – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na London Stadium już w najbliższą sobotę, 16 września o godzinie 16:00.

