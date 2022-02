Watford FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Watford FC – Crystal Palace to zaległy mecz, który zostanie rozegrany w 18. kolejce Premier League. Gospodarze walczą o utrzymanie i będą chcieli wykorzystać słabszą formę Orłów. Czy im się to uda? Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której możecie znaleźć między innymi nasze typy, czy aktualne kursy bukmacherskie.

Watford FC – Crystal Palace, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że gracze gospodarzy w najbliższej kolejce zanotują zwycięstwo nad piłkarzami z Londynu. Watford FC jest co prawda w strefie spadkowej, ale ostatnio zawodnicy z Vicarage Road zanotowali dobry wynik w Birmingham, gdzie pokonali Aston Villę 1:0. Na pewno to ich podbuduje przed środowym starciem z londyńczykami. Orły są w kiepskiej formie. Piłkarze Crystal Palace ostatnio przegrali u siebie z Chelsea FC 0:1. Ogólnie Orły czekają na ligowe zwycięstwo od 28 grudnia 2021 roku.

Watford FC – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy kłopoty zdrowotne ma jak na razie tylko Nicolas Nkoulou. W drużynie z Londynu nie wystąpią natomiast narzekający na urazy Nathan Ferguson oraz Joel Ward.

Watford FC – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Ostatnio zawodnicy Watfordu grali w spotkaniu wyjazdowym, w Birmingham, z Aston Villą. Niespodziewanie piłkarze z Vicarage Road ograli zespół Stevena Gerrarda 1:0. Wcześniej zawodnicy Watfordu zanotowali zaś dwie kolejne porażki. Przegrali u siebie z Brighton 0:2 oraz w wyjazdowym spotkaniu z West Ham United 0:1.

Piłkarze Crystal Palace cały czas mają bardzo duże kłopoty. Trudno w to uwierzyć, ale gracze z Londynu w tym roku kalendarzowym jeszcze nie zanotowali ani jednej wiktorii. Kilka dni temu gracze Crystal Palace byli blisko zanotowania dobrego dla siebie wyniku. Piłkarze Orłów podejmowali na swoim stadionie Chelsea FC. Ostatecznie The Blues wygrali 1:0 po bramce Hakima Ziyecha.

Watford FC – Crystal Palace, historia

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zostało rozegrane w sierpniu 2021 roku. Był to mecz w ramach 1/32 EFL Cup. Gracze Watfordu skorzystali z atutu własnego stadionu i skromnie pokonali rywali z Londynu 1:0. W sezonie 2019/20 piłkarze tych angielskich klubów grali ze sobą dwukrotnie. Na stadionie Vicarage Road gospodarze zremisowali z londyńczykami 0:0. Mecz rewanżowy zakończył się rezultatem 1:0 dla Crystal Palace.

Watford FC – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Obecnie faworytami bukmacherów do wygranej są zawodnicy Crystal Palace. Gospodarze na pewno jednak chcą sprawić niespodziankę.

Watford FC – Crystal Palace, przewidywane składy

Watford: Foster – Femenia, Cathcart, Samir, Kamara – Sissoko, Louza, Cleverley – Sarr, King, Dennis

Palace: Butland – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Gallagher, Kouyate, McArthur – Eze, Mateta, Zaha

Watford FC – Crystal Palace, przewidywane składy, transmisja meczu

Środowy mecz nie będzie transmitowany “na żywo” w polskiej TV. Początek tej potyczki zaplanowano dokładnie na 20:30.

