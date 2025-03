Villarreal – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2025)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Villarreal – Real: typy bukmacherskie

Patrząc na wyniki obu drużyn oraz bezpośrednie mecze Villarreal – Real Madryt nietrudno nie zauważyć, że często w ich spotkaniach obie drużyny strzelają gola. Gospodarze w sześciu z dziesięciu ostatnich pojedynków spełniali warunki tego zakładu, a goście aż osiem razy na dziesięć spotkań strzelali i tracili przynajmniej jedną bramkę.

Dodatkowo w ostatnich pięciu bezpośrednich potyczkach średnia bramek na mecz to aż pięć goli. Mój typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli.

Villarreal – Real: ostatnie wyniki

Żółta Łódź Podwodna jak nazywany jest Villarreal ma dużą szansę, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Aktualnie drużyna pod batutą Marcelino zajmuje 5. miejsce w lidze, tracąc tylko 5 punktów do TOP4. Tydzień temu niespodziewanie zaliczyli wpadkę, przegrywając z Alaves (0:1). Natomiast wcześniej zaliczyli serię sześciu meczów bez porażki z rzędu. Komplet punktów zdobyli w rywalizacji m.in. z Rayo Vallecano (1:0), Las Palmas (2:1) czy Realem Valladolid (5:1). Od czterech spotkań nie przegrali meczu u siebie.

Real Madryt będzie sobie wypominał porażkę z początku marca, gdy przegrali z Betisem (1:2). Ta porażka może mieć ogromne znaczenie dla układu tabeli na koniec sezonu. Los Blancos mimo to notują dobre wyniki, choć nie raz można mieć zarzuty do stylu, jaki prezentują na boisku. Ostatnio, choć przegrali z Atletico Madryt (0:1) w regulaminowym czasie gry, to awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, wygrywając w rzutach karnych. Na krajowym podwórku zdobyli komplet punktów w starciu z Realem Sociedad (1:0) czy Rayo Vallecano (2:1).

Zobacz także: tabela La Ligi

Villarreal – Real: historia

Historia meczów bezpośrednich biorąc pod uwagę ostatnie pięć meczów, wyraźnie wskazuje na Real Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego trzykrotnie odnieśli zwycięstwo, raz zremisowali, a jedno starcie wygrał Villarreal. Warto odnotować, że w rywalizacji obu drużyn często pada dużo goli. Ostatnie pięć konfrontacji to aż 25 bramek co daje średnią pięciu goli na mecz.

Villarreal – Real: kto wygra?

Villarreal – Real: kursy bukmacherskie

Real Madryt na jedenaście kolejek przed końcem sezonu walczy o obronę mistrzostwa Hiszpanii. W związku z tym bukmacherzy przewidują, że goście powinni zdobyć komplet. Kurs na wygraną Królewskich wynosi 2.17, zaś zwycięstwo Villarrealu oszacowano ze współczynnikiem 3.05.

Villarreal Real Madryt 2.80 3.80 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 08:20 .

Villarreal – Real: przewidywane składy

W sobotę w wyjściowym składzie Realu Madryt prawdopodobnie zabraknie Federico Valverde. Urugwajczyk może dostać okazję do odpoczynku po niezwykle intensywnych tygodniach. Pod znakiem zapytania stoi również występ Ferlanda Mendy’ego, który po meczu z Atletico Madryt doznał lekkiego urazu. Na liście kontuzjowanych znajduje się m.in. Dani Ceballos i Jesus Vallejo.

Villarreal Marcelino Real Madryt Carlo Ancelotti Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Luiz Junior 3 Raul Albiol 4 Eric Bailly 6 Denis Suarez 9 Tajon Buchanan 14 Santi Comesana 15 Thierno Barry 24 Alfonso Pedraza 26 Pau Navarro 4 David Alaba 6 Eduardo Camavinga 8 Federico Valverde 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 34 Sergio Mestre

Villarreal – Real: transmisja meczu

Transmisja meczu Villarreal – Real Madryt odbędzie się w sobotę (15 marca) o godzinie 18:30 na kanale Canal+ Sport. Ponadto rywalizację będzie można oglądać w internecie, dzięki usłudze Canal+ Online. Aktualnie trwa promocja na pakiet Super Sport, dzięki której dostęp m.in. do spotkań La Ligi można wykupić za 45 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Standardowa cena jest o 20 zł wyższa.

