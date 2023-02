IMAGO/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Villarreal – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. W szóste ligowe zwycięstwo z rzędu zagra w niedzielę Duma Katalonii. Jej rywalem będzie mająca słabszy okres Żółta łódź podwodna.

Villarreal – Barcelona, typy i przewidywania

FC Barcelona w niedzielny wieczór po raz kolejny będzie miała okazję do zaprezentowania pewności siebie, czego świadkami byliśmy w poprzednich meczach z jej udziałem. Gospodarze mają po swojej stronie atut własnego boiska, ale do meczu nie przystąpią w najlepszych nastrojach. Zdecydowanie więcej atutów po swojej stronie ma Duma Katalonii. My nie mamy wątpliwości i stawiamy w tym meczu na wygraną zespołu Roberta Lewandowskiego. Nasz typ: wygrana Barcelona

Villarreal – FC Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona w każdym kolejnym ligowym meczu potwierdza dojrzałość i gotowość do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie. Świetna postawa w tym roku sprawiła, że po 20 kolejkach podopieczni Xaviego Hernandeza mają 8 punktów przewagi nad Realem Madryt. To między innymi efekt pięciu ligowych wygranych z rzędu. W ostatnich tygodniach Duma Katalonii wygrywała kolejno z Atletico Madryt (1:0), Getafe (1:0), Gironą (1:0), Realm Betis (2:1) i Sevillą (3:0). W międzyczasie zdobyła także Superpuchar Hiszpanii i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla.

Kolejny krok w kierunku tytułu Barcelona będzie starała się zrobić w niedzielny wieczór w wyjazdowym starciu z Villarreal, które przed tą kolejką zajmowało szóste miejsce w tabeli. Ostatnich występów Żółta łódź podwodna nie mogła jednak zaliczyć do udanych, bowiem w dwóch ostatnich kolejkach nie zapisała na swoje konto ani jednego punktu – 0:1 z Rayo Vallecano i 1:3 z Elche.

Villarreal – FC Barcelona, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Barcelona bez problemów wygrała 3:0, wszystkie trzy gole zdobywając w pierwszej połowie. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, a jedno trafienie dołożył Ansu Fati.

Duma Katalonii wygrała również trzy ostatnie wyjazdowe mecze z Villarreal. W poprzednim sezonie na Estadio de la Ceramica wygrała pewnie 3:1.

Villarreal – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest oczywiście uznawana przez bukmacherów za faworyta niedzielnego spotkania, ale wcale nie odbierają oni szans gospodarzom. Kurs na wygraną Dumy Katalonii znajdują się w okolicy 1.85. Przy okazji tego meczu warto rozważyć skorzystanie w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Villarreal – FC Barcelona, kto wygra?

Villarreal – FC Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny nie będą mogły wystąpić w najsilniejszych zestawianiach. Gospodarze zagrają osłabieni brakiem pauzującego za kartki Etienne’a Capoue oraz kontuzjowanych Alfonso Pedrazy, Nicolasa Jacksona i Giovaniego Lo Ceslo

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez nie będzie miał natomiast do swojej dyspozycji dwóch zawodników. Urazy leczą Ousmane Dembele i Sergio Busquets. Zanim obaj wrócą na boisko minie jeszcze kilka tygodni.

Villarreal – FC Barcelona, transmisja meczu

Mecz Villarreal – FC Barcelona, który rozpocznie się o godzinie 21:00 w niedzielny wieczór, w polskiej telewizji obejrzysz na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Spotkanie skomentują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała.

Transmisja będzie dostępna również w usłudze CANAL+ online. Tradycyjnie już mamy dla Ciebie promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 60 zł, jeżeli zdecydujesz się na półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony zapłacisz miesięcznie tylko 59 zł.

Zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna tradycyjnie w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji z meczu Villarreal – Barcelona wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

