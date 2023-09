PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Valencia CF Atletico Madryt

*Termin meczu został zmieniony z 17 września godz. 21:00 na 16 września godz. 16:15.

Valencia – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Atletico Madryt po niesamowitym zwycięstwie 7:0 nad Rayo Vallecano w najbliższej kolejce La Liga zmierzy się z zawsze niewygodną Valencią. Ekipa prowadzona przez Diego Simeone w tym momencie traci 5 punktów do lidera tabeli, ale rozegrała o jedno spotkanie mniej od Realu Madryt.

Czy drużyna Los Colchoneros podtrzyma formę i równie gładko poradzi sobie z podopiecznym Rubena Barajy? Przekonamy się już w najbliższą sobotę, 16 września w godzinach wieczornych.

Rojiblancos strzelili gola jako pierwsi w 3 z ostatnich 5 meczów przeciwko Nietoperzom. Nasz typ: pierwsza bramka – Atletico Madryt.

Valencia – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Mamy sporo absencji po obu stronach. Ruben Baraja najprawdopodobniej nie skorzysta z takich zawodników jak Alberto Mari, Gabriel Paulista, Samu Castillejo oraz Dimitri Foulqier. Diego Simeone natomiast musi liczyć się z brakiem Reinildo Mandavy, Vitolo, Jose Gimeneza, Koke, Memphisa Depaya, Samuela Lino, Rodrigo de Paula i Caglara Soyuncu.

Valencia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Alberto Mari Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023 Gabriel Paulista Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec września 2023 Uraz mięśnia Koniec września 2023 Samu Castillejo Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Alberto Mari Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023 Gabriel Paulista Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec września 2023 Uraz mięśnia Koniec września 2023 Samu Castillejo Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny

Atletico - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Reinildo Mandava Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2023 Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 José Giménez Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Koke Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec września 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec września 2023 Memphis Depay Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec września 2023 Uraz mięśnia Koniec września 2023 Samuel Dias Lino Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Koniec września 2023 Fizyczny dyskomfort Koniec września 2023 Rodrigo De Paul Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Çağlar Söyüncü Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek października 2023 Uraz biodra Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Reinildo Mandava Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2023 Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 José Giménez Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Koke Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec września 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec września 2023 Memphis Depay Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec września 2023 Uraz mięśnia Koniec września 2023 Samuel Dias Lino Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Koniec września 2023 Fizyczny dyskomfort Koniec września 2023 Rodrigo De Paul Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Çağlar Söyüncü Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek października 2023 Uraz biodra Początek października 2023

Valencia – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Valencia po niezłym początku sezonu ostatnio zanotowała spadek formy. Nietoperze poniosły porażki z Deportivo Alaves (0:1) oraz Osasuną Pampeluna (1:2). Atletico Madryt w tym samym czasie w imponującym stylu rozprawiło się z Rayo Vallecano w małych derbach Madryt pokonując rywala zza miedzy aż 7:0, a wcześniej bezbramkowo zremisowało z Realem Betis.

Valencia – Atletico Madryt, historia

Zespół prowadzony przez Diego Simeone wyraźnie nie leży Nietoperzom. Analizując wyniki pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami, odnotujemy aż cztery zwycięstwa Atletico Madryt oraz jeden remis. Valencia w tym czasie nie triumfowała ani razu.

Valencia – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Valencii wynosi około 3.70, a typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 2.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Valencia – Atletico Madryt, przewidywane składy

Valencia CF (Przewidywany skład) 4-4-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Valencia CF (Przewidywany skład) 4-4-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Ruben Baraja Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Jaume Doménech

6 Hugo Guillamón

7 Sergi Canos

13 Cristian Rivero

17 Roman Yaremchuk

19 Selim Amallah

21 Jesús Vázquez

23 Fran Perez

27 Pablo Gozálbez

29 César Tárrega

36 Mario Dominguez Ivo Grbic 1

Cesar Azpilicueta 3

Ángel Correa 10

Javi Galán 17

Álvaro Morata 19

Rodrigo Riquelme 25

Ilias Kostis 27

Valencia – Atletico Madryt, kto wygra?

Valencia – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 30 zł/msc (180 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (324 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 144 zł. Początek meczu na Estadio Mestalla już w najbliższą sobotę, 16 września o godzinie 16:15.

