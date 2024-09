fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Udinese Inter Mediolan

Udinese – Inter, typy i przewidywania

Udinese pod wodzą trenera Kosty Runjaicia radzi sobie zaskakująco dobrze, notując dziesięć punktów w pierwszych pięciu kolejkach. Sporym rozczarowaniem jest za to Inter Mediolan, który nie prezentuje tak wysokiego poziomu, jak na przestrzeni poprzedniego sezonu. Po przegranych derbach Mediolanu Nerrazzuri marzą o tym, by jak najszybciej się zrehabilitować. Nie będzie o to łatwo, natomiast w sobotniej rywalizacji to oczywiście goście są uważani za faworytów. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Udinese – Inter, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Udinese wywalczyło awans do 1/8 finału Pucharu Włoch, ogrywając 3-1 Salernitanę. Zespół Kosty Runjaicia świetnie radzi sobie również w lidze, gdzie po pięciu kolejkach zajmuje w tabeli czwarte miejsce. Ma w dorobku dziesięć punktów, a jedyna porażka przypadła w rywalizacji z AS Romą (0-3). Na inaugurację sezonu Udinese podzieliło się natomiast punktami z Bologną (1-1).

Inter Mediolan świętował do tej pory w lidze tylko dwie wygrane – przeciwko Atalancie (4-0) oraz Lecce (2-0). Derby Mediolanu sprzed tygodnia zakończyły się natomiast porażką Nerrazzurich 1-2. W międzyczasie Inter zainaugurował także rozgrywki Ligi Mistrzów, bezbramkowo remisując w pierwszej kolejce fazy ligowej z Manchesterem City.

Udinese – Inter, historia

Aby wspomnieć ostatnie zwycięstwo Udinese nad ekipą z Mediolanu należy się cofnął do 2017 roku. Od tego czasu Inter jest w tej rywalizacji bezwzględnie lepszy. W sezonie 2023/2024 Nerrazzuri ograli Udinese dwukrotnie – 4-0 u siebie oraz 2-1 na wyjeździe.

Udinese – Inter, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan jest gigantycznym faworytem bukmacherów. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.45. W przypadku ewentualnej wygranej Udinese jest to natomiast 7.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Udinese – Inter, przewidywane składy

Udinese Kosta Runjaić Inter Mediolan Simone Inzaghi Udinese Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 4 James Abankwah 6 Oier Zarraga 9 Keinan Davis 11 Hassane Kamara 12 Arthur Atta 16 Matteo Palma 21 Iker Bravo 23 Enzo Ebosse 31 Thomas Kristensen 32 Jurgen Ekkelenkamp 77 Rui Modesto 90 Razvan Sava 93 Daniele Padelli 99 Damián Pizarro 6 Stefan de Vrij 7 Piotr Zielinski 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi

Udinese – Inter, kto wygra?

Udinese – Inter, transmisja meczu

Sobotni mecz Udinese – Inter rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4.

