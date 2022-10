PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham Hotspur – Newcastle United: typy i kursy na mecz Premier League. W 13. kolejce angielskiej ekstraklasy „Koguty” zagrają ze „Srokami”. Czy Tottenham Hotspur odpowiednio zareaguje po porażce z Manchesterem United?

Tottenham Hotspur – Newcastle United, typy i przewidywania

Przed nami kolejna seria gier Premier League, w której dojdzie do bardzo ciekawego starcia, a zmierzą się w nim dwie ekipy z góry tabeli. Trzeci przed tą kolejką Tottenham Hotspur zagra z szóstym Newcastle United. Czy „Koguty” mają szansę na zdobycie mistrzostwa Anglii? Teoretycznie strata punktowa nie jest duża, ale jak sam niedawno przyznał Antonio Conte, londyński zespół potrzebuje jeszcze czasu, aby na równym poziomie rywalizować z najlepszymi klubami.

Tottenham Hotspur wygrał w 10 z ostatnich 15 meczów w Premier League. Co więcej, Newcastle Untied jest trapione kontuzjami. Nasz typ: zwycięstwo Tottenhamu Hotspur.

Tottenham Hotspur – Newcastle United, sytuacja kadrowa

Antonio Conte najprawdopodobniej nie skorzysta z usług Richarlisona oraz Dejana Kulusevskiego. Gorzej sytuacja wygląda w zespole z St James’ Park – Eddie Howe nie będzie mógł liczyć na takich zawodników jak Darlow, Isak, Krafth czy Ritchie, a niepewny jest także występ Joelintona i Saint-Maximina.

Tottenham Hotspur – Newcastle United, ostatnie wyniki

Obie drużyny są w świetnej formie, choć „kamyczkiem do ogródka” Antonio Conte jest ostatnia ligowa porażka Tottenhamu Hotspur z Manchesterem United, w którym „Czerwone Diabły” zdominowały grę. Wcześniejsze trzy mecze we wszystkich rozgrywkach „Spurs” wygrali. Newcastle United natomiast w poprzedniej kolejce ograło Everton rezultatem 1:0. Wcześniejsze cztery spotkania to dwa zwycięstwa i dwa remisy.

Tottenham Hotspur – Newcastle United, historia

Na pięć ostatnich meczów pomiędzy tymi zespołami trzy wygrał Tottenham Hotspur i padły dwa remisy. Obydwie ekipy po raz ostatni zmierzyły się w tamtym sezonie i wówczas „Koguty” pewnie pokonały „Sroki” wynikiem aż 5:1, a na listę strzelców wpisali się Davies, Doherty, Son, Emerson, Bergwijn oraz Schar. Wtedy jednak skład Newcastle United był znacznie słabszy, na St James’ Park nie dokonano jeszcze wielkich transferów.

Tottenham Hotspur – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu na Tottenham Hotspur Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną podopiecznych Antonio Conte wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo Newcastle United to około 3.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham Hotspur – Newcastle United, przewidywane składy

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Son, Kane, Perisic

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Guimaraes, Longstaff, Willock; Almiron, Wilson, Murphy

Tottenham Hotspur – Newcastle United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w telewizji na Canal+ Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay. To starcie można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 180 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 114 zł. Początek meczu na Tottenham Hotspur Stadium w niedzielę 23 października o godzinie 17:30.

