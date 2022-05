Tottenham – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham – Burlney: typy, kursy, zapowiedź. Tottenham w przypadku zwycięstwa ma szansę przeskoczyć Arsenal w tabeli Premier League. Spurs mają jeszcze spore szanse na awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, ale w niedzielnym meczu muszą zgarnąć trzy punkty. Burnley jest z kolei zaangażowane w walkę z Evertonem oraz Leeds o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Początek spotkania o godzinie 13:00.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Burnley 1.38 5.40 9.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 14:02 .

Tottenham – Burnley, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem jest Tottenham, który potrzebuje trzech punktów w walce o czwarte miejsce w tabeli. Mimo, iż Burnley przystępuje do tego pojedynku z nożem na gardle w związku z ich skomplikowaną sytuacją w tabeli to jednak trudno się spodziewać, aby zdołali wywieźć z Londynu choćby punkt. Naszym zdaniem goście nie zdołają nawet zdobyć gola w tym spotkaniu mając na uwadze, że w 35 ligowych pojedynkach tylko 32 razy trafiali do siatki rywala. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Tottenham – Burnley, sytuacja kadrowa

Antonio Conte nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. Są to Doherty, Reguilon, Skipp i Romero. Wszystko wskazuje na to, że włoski szkoleniowiec zdecyduje się desygnować do gry taką samą jedenastkę, jak w przypadku ostatniego ligowego meczu przeciwko Arsenalowi. W drużynie gości z powodu urazów nie wystąpią: Vydra, Westowood, Gudmundsson. Z kolei występ Cork’a, Mee’a, Rodrigueza i Tarkowskiego stoi pod znakiem zapytania.

Tottenham – Burnley, ostatnie wyniki

Tottenham przystępuje do tego pojedynku pokrzepiony triumfem w bardzo ważnym spotkaniu przeciwko Arsenalowi. Podopieczni Antonio Conte w czwartek pokonali Kanonierów 3:0. Ostatnie pięć spotkań Spurs to dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka. Koguty zajmują piąte miejsce w tabeli Premier League tracąc do Arsenalu jeden punkt na dwie kolejki przed końcem sezonu.

Burnely w minionej kolejce przegrało z Aston Villa 1:3, jednak wcześniej zanotowali serię trzech zwycięstw z rzędu pokonując Watford, Wolves oraz Southampton. Zajmują siedemnastą pozycję w tabeli, z taką samą ilością punktów (34), co znajdujący się się w strefie spadkowej Leeds United. Do szesnatsego Evertonu tracą dwa punkty.

Tottenham – Burnley, historia

Tottenham dość niespodziewanie przegrał z Burnley w 13. kolejce tego sezonu Premier League. Gospodarze tamtego pojedynku ograli Koguty 1:0 po trafieniu Mee. Jednak ostatnie pięć spotkań pomiędzy tymi zespołami to aż trzy zwycięstwa Spurs, jeden remis i jeden triumf Burnley.

Tottenham – Burnley, typy bukmacherskie

Tottenham – Burnley, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon, Son, Kane, Kulusevski

Burnely: Pope, Taylor, Long, Collins, Roberts, Lennon, Cork, Brownhill, McNeil, Cornet, Weghorst

Tottenham – Burnley, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Premier League będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Tottenham – Burnley transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport 2.