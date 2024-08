fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Misztal

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, typy i przewidywania

W piątej kolejce Betlic 2. Ligi dojdzie do spotkania Świtu Szczecin z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Gospodarze spotkania są beniaminkiem rozgrywek, zaś przyjezdni spadli z drugiego poziomu rozgrywkowego.

Początek sezonu zdecydowanie lepiej potoczył się dla zespołu Świtu Szczecin i w związku z tym jest to faworyt nadchodzącego spotkania. Według mnie będzie to mecz, w którym obie ekipy trafią do siatki.

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, ostatnie wyniki

Na inaugurację rozgrywek Świt Szczecin zremisował 1:1 z KKS-em Kalisz. Natomiast później zespół zanotował wygraną 1:0 z Hutkiniem Kraków, zwycięstwo 3:0 z Olimpią Elbląg oraz porażkę 1:4 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Bilans Podbeskidzia wygląda dużo gorzej, bo drużyna Górali ma za sobą remis 0:0 z Olimpią Elbląg, porażkę 1:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, przegraną 0:1 z Polonią Bytom oraz remis 1:1 z GKS-em Jastrzębie.

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, historia

Historia spotkań Świtu Szczecin z Podbeskidziem Bielsko-Biała zostanie rozpoczęta w niedzielę, ponieważ do tej pory obie ekipy nie miały okazji rozegrać ze sobą ani jednego meczu.

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu jest drużyna Świtu Szczecin, na którą kurs wynosi około 2.12. Z kolei na Podbeskidzie Bielsko-Biała współczynnik oscyluje w granicach 3.05. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Wykorzystując nasz kod promocyjny do Betclic GOALPL możesz skorzystać z gry bez podatku na wszystko oraz zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kto wygra?

Świt Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała, transmisja meczu

Niedzielny mecz 5. kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy Świtem Szczecin a Podbeskidziem rozpocznie się o godzinie 12:00. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

