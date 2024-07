fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Woźniak

Świt – KKS Kalisz, typy i przewidywania

Świt Skolwin ma za sobą znakomity sezon. Zdominował konkurencję w trzeciej lidze i wyraźną przewagą punktową wywalczył sobie promocję na wyższy poziom. Teraz zaczną się schody, bowiem w drugiej lidze konkurencja jest już znacznie poważniejsza. Beniaminek rozpocznie ligowe zmagania od domowego meczu z KKS-em Kalisz, czyli jedną z najlepszych ekip poprzedniego sezonu. Zespół z Kalisza otarł się o awans do pierwszej ligi, przegrywając ze Stalą Stalowa Wola w finale baraży. W rundzie zasadniczej zajął trzecią lokatę, będąc tuż za plecami miejsca, które gwarantowało bezpośredni udział w rozgrywkach na zapleczu Ekstraklasy.

Jak będzie się prezentował KKS Kalisz w nowym sezonie? Warto nadmienić, że w trakcie letniego okienka drużyna straciła swojego najlepszego strzelca, a mianowicie Huberta Sobola, który otrzymał szansę pokazania się w ekstraklasowym Widzewie Łódź. Świt Skolwin w trzeciej lidze radził sobie znakomicie, natomiast starcie z czołową ekipą drugiej ligi może okazać się brutalne na start przygody z mocniejszymi rozgrywkami. Mój typ – wygrana KKS-u Kalisz.

Świt – KKS Kalisz, ostatnie wyniki

Świt Skolwin zakończył poprzedni sezon w świetnym stylu, bowiem wywalczył awans po dziewięciu zwycięstwach z rzędu. W ostatnim trzech ligowych kolejkach rozgromił Polonię Środa Wielkopolska 5-0 oraz Vinetę Wolin 6-2, zaś legendarnego Zawiszę Bydgoszcz pokonał 2-1.

KKS Kalisz ma za sobą trzy mecze towarzyskie rozegrane w trakcie przygotowań do sezonu 2024/2025. Drugoligowiec zdołał pokonać Sokół Kleczew 2-0, a także zremisował 2-2 z GKS-em Bełchatów. Spotkanie kontrolne z pierwszoligowym Chrobrym Głogów zakończyło się natomiast porażką 0-2.

Świt – KKS Kalisz, historia

Ostatni raz te drużyny spotkały się w 2020 roku, kiedy to rozegrały między sobą mecz towarzyski. Aby przypomnieć poprzedni mecz o stawkę, należy cofnąć się pamięcią do sezonu 2019/2020. Obie ekipy występowały wówczas w trzeciej lidze, a jesienne starcie zakończyło się wygraną Świtu Skolwin nad KKS-em Kalisz 1-0.

Świt – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu w oczach bukmacherów uznawany jest Świt Skolwin, który przystąpi do niego w roli gospodarza. Kurs na zwycięstwo beniaminka wynosi 2.52. W przypadku ewentualnej wygranej KKS-u Kalisz jest to 3.82, zaś kurs na remis wynosi 3.37. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Świt – KKS Kalisz, kto wygra?

Świt – KKS Kalisz, transmisja meczu

Niedzielny mecz 1. kolejki II Ligi pomiędzy Świtem Skolwin a KKS-em Kalisz rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisji zabraknie w polskiej telewizji, natomiast będzie ją można śledzić w aplikacji oraz stronie internetowej TVP Sport.

