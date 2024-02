fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Stal – Puszcza, typy i przewidywania

Puszcza Niepołomice to jedna z największych sensacji tego sezonu Ekstraklasy. Typowana jako główny kandydat do spadku jesienią radziła sobie ze wszystkich trzech beniaminków zdecydowanie najlepiej. Zespół Tomasza Tułacza marzy o utrzymaniu, co będzie niezwykle trudnym zadaniem. Przed wiosną jego sytuacja jest jednak dość komfortowa, gdyż znajduje się nad strefą spadkową i może uciekać goniącym go rywalom.

Stal Mielec zatrzymała zimą Ilię Szkuryna, natomiast straciła Michała Trąbkę. Pomimo tego wydaje się, że jej skład jest na tyle szeroki, że utrzymanie w Ekstraklasie nie powinno sprawić zbyt wielkich trudności.

Stal – Puszcza, ostatnie wyniki

Po rundzie jesiennej Stal Mielec zajmuje 11. miejsce i ma w swoim dorobku 22 punkty. W trakcie przerwy zimowej rozegrała cztery mecze towarzyskie. Pokonała CF Intercity (2-1), zremisowała ze Zhytomyrem (1-1) oraz poległa w starciach ze Zniczem Pruszków (0-1) i Varnamo (1-2).

Puszcza Niepołomice znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając nad nią dwa punkty przewagi. Beniaminek rozegrał jedno ligowe spotkanie mniej od większości swoich rywali, co działa na jego korzyść. W trakcie przerwy zimowej drużyna Tomasza Tułacza została poważnie sprawdzona. Mierzyła się z Termalicą, Czarnymi Połaniec, Unią Skerniewice, Odrą Opole, Garbarnią Kraków, Górnikiem Łęczna i Zagłębiem Sosnowiec, nie przegrywając ani razu.

Stal – Puszcza, historia

Jesienią Puszcza okazała się lepsza od Stali Mielec. Obie drużyny rywalizowały ze sobą w ramach 3. kolejki tego sezonu Ekstraklasy. Przed własną publicznością beniaminek wygrał 1-0 po trafieniu Macieja Walskiego. Było to pierwsze starcie o stawkę od sezonu 2019/2020, kiedy to rywalizacja toczyła się jeszcze w pierwszej lidze.

Stal – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem piątkowego starcia jest Stal Mielec. Kursy na jej zwycięstwo wahają się między 2.03 a 2.14. W przypadku ewentualnej wygranej Puszczy Niepołomice jest to nawet 3.55. Kurs na remis wynosi z kolei najczęściej 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Stal – Puszcza, przewidywane składy

Stal Mielec: Kochalski, Ehmann, Matras, Wlazło, Jaunzems, Guillaumier, Domański, Strzałek, Getinger, Shkurin, Meriluoto

Puszcza Niepołomice: Zych, Bartosz, Craciun, Yakuba, Koj, Walski, Serafin, Hajda, Siemaszko, Zapolnik, Cholewiak

Stal – Puszcza, kto wygra?

Stal – Puszcza, transmisja

Piątkowy mecz 20. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a Puszczą Niepołomice rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia starcia w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

