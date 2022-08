Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa z trenerem Papszunem

Spartak Trnava – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy. Dwóm z czterech polskich klubów udało się przebrnąć do kolejnej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Ekipa z Częstochowy zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się z ekstraklasowych zespołów. W najbliższy czwartek powalczy o przedłużenie tej passy.

Anton Malatinsky Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Spartak Trnawa Raków Częstochowa 3.80 3.35 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2022 18:35 .

Spartak Trnava – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Oglądanie, jak z sezonu na sezon dojrzewa Raków Częstochowa to wyjątkowo przyjemne zajęcie. Podopieczni Marka Papszuna są obecnie jedną z najstabilniejszych polskich drużyn, która ma bardzo duży potencjał. Pokazują to nie tylko wyniki z ubiegłego sezonu, ale również ich postawa w kampanii 2022/23. Raków wygrał wszystkie pięć spotkań z tego sezonu i zdecydowanie prze do przodu. Ponadto zarząd stara się o kolejne transfery, żeby sztab szkoleniowy miał jak największe pole do manewru. Na papierze mają wszystkie argumentu ku temu, by pokonać w dwumeczu słowacką Trnavę.

Ubiegły sezon był zdecydowanie jednym z najlepszych w ostatnich latach w wykonaniu Spartaka Trnavy. Podopieczni Michala Scasny’ego wywalczyli wicemistrzostwo Słowacji i całkiem nieźle radzą sobie w tegorocznych eliminacjach do europejskich pucharów. W poprzedniej kolejce pewnie poradzili sobie z walijskim Newton i oczekują już konfrontacji z Rakowem Częstochowa. Piłkarze mają ogromną nadzieję na powtórzenie sukcesu sprzed czterech lat, kiedy to Spartak wywalczył prawo do gry w rozgrywkach Ligi Europy. Dużo większe szanse na awans daje się mimo wszystko ekipie Rakowa. Nasz typ: Remis lub wygrana Rakowa i Powyżej 1.5 gola.



Spartak Trnava – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Marek Papszun w meczu ze Spartakiem będzie musiał poradzić sobie bez trzech kontuzjowanych zawodników. Są to Andrzej Niewulis, Tomas Petrasek i Marcin Cebula. W środę wicemistrzowie Polski sfinalizowali transfer Bartosza Nowaka, ale mało prawdopodobne wydaje się, by miał on zostać włączony do kadry meczowej już na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Kurs 60.00 na zwycięstwo Rakowa na Słowacji







Spartak Trnava – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Gospodarze rozegrali w tym sezonie pięć oficjalnych spotkań. W lidze można powiedzieć, że względna równowaga została zachowana – Spartak Trnava na otwarcie sezonu wygrał, następne spotkanie przegrał, zaś w trzeciej kolejce zremisował. Oprócz tego zanotował dwa zwycięstwa nad drużyną Newtown – 4:1 na własnym stadionie i 2:1 na wyjeździe w Walii. Rywal nie należał jednak do zespołów z najwyższej europejskiej półki.

Raków Częstochowa wygląda na początku sezonu znakomicie. Zespół odniósł komplet zwycięstw, udanie inaugurując sezon w Ekstraklasie. Śmiało można powiedzieć, że wobec problemów Lecha Poznań ekipa z Częstochowy wyrosła na największego faworyta do sięgnięcia po tytuł mistrza Polski w tym sezonie. Imponujący mecz piłkarze Papszuna rozegrali przeciwko FC Astanie, wygrywając w na własnym stadionie aż 5:0 i podkreślając swoją wyższość także w meczu wyjazdowym.

Spartak Trnava – Raków Częstochowa, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwsze spotkanie między sobą w historii. Spartak Trnava polscy kibice mogą jednak kojarzyć. To właśnie słowacki zespół w 2018 roku wyeliminował Legię Warszawa z kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

Spartak Trnava – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w Trnavie, jak i całego dwumeczu jest Raków Częstochowa. Kursy na zwycięstwo gości wynoszą ok. 2.20. Typ na wygraną gospodarzy wynosi natomiast w przedziale między 3.40, a 3.80. Remis to ok. 3.20.

Spartak Trnava – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Trnava: Takac – Kostrna, Curma, Stetina, Mikovic – Savvidis, Prochazka, Bukata – Daniel, Ristovski, Yusuf

Raków: Kovacevic – Tudor, Racovitan, Arsenic – Sorescu, Lederman, Papanikolau, Kun – Wdowiak, Gutkovskis, Ivi Lopez

Spartak Trnava – Raków Częstochowa, transmisja

Spotkanie 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy między Spartakiem Trnava i Rakowem Częstochowa będzie transmitowane na antenie TVP Sport. Początek transmisji w czwartek 4 sierpnia o godzinie 18:30.

