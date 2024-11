Sparta Praga - Brest, typy na mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Francuski zespół jest na dobrej drodze, aby wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Brest

Sparta – Brest, typy i przewidywania

Brest to jedna z największych pozytywnych sensacji tej edycji Ligi Mistrzów. Siedem punktów w trzech meczach to dorobek, który pozwala realnie myśleć o bezpośrednim awansie do 1/8 finału fazy pucharowej. W środę Brest zagra na wyjeździe ze Spartą Praga, która będzie chciała się odbić po wysokiej porażce z Manchesterem City. Zapowiada się ciekawe widowisko, bowiem Czesi potrafili już sprostać wyzwaniu i postawić się faworytom. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Sparta – Brest, ostatnie wyniki

Sparta Praga ma w dorobku cztery punkty po trzech meczach Ligi Mistrzów, ale należy pamiętać, że w poprzedniej kolejce rywalizowała z Manchesterem City w delegacji. Czesi zostali zmiażdżeni przez europejskiego giganta, przegrywając aż 0-5. Wcześniej znacznie lepiej poradzili sobie z RB Salzburg i Stuttgartem, pierwszych ogrywając a z drugimi remisując.

Brest nie jest w stanie łączyć gry na krajowym podwórku i w europejskich pucharach na tyle skutecznie, by znów rywalizować o czołowe lokaty tabeli Ligue 1. Po dziesięciu kolejkach ma 13 punktów i zajmuje jedenaste miejsce. Znacznie lepiej Brest radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie zdołało ograć RB Salzburg i Sturm Graz, zaś z Bayerem Leverkusen zremisowało 1-1. Ma duże szanse, aby bezpośrednio awansować do 1/8 finału fazy pucharowej.

Sparta – Brest, historia

Sparta Praga i Brest nie miały do tej pory okazji mierzyć się ze sobą. Środowy mecz będzie więc pierwszym takim w historii.

Sparta – Brest, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w lepszym położeniu stawiają Spartę Praga. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.41. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brest jest to 3.00, natomiast kurs na remis wynosi 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Sparta – Brest, przewidywane składy

Sparta – Brest, transmisja

Środowy mecz Sparta Praga – Brest rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjną transmisję zapewnia CANAL+ Extra 7. Istnieje możliwość oglądania spotkania także w internecie w usłudze CANAL+ online. Miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, kosztuje 65 zł (w ofercie na rok). Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

