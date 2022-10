Southampton – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Southampton – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 11. kolejki Premier League Southampton podejmie przed własną publicznością West Ham United. Gospodarze przystąpią do tego starcia po serii czterech porażek z rzędu. Czy zdołają przełamać złą passę w niedzielne popołudnie? Początek meczu o godzinie 15:00.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton West Ham 3.00 3.40 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 11:56 .

Southampton – West Ham United, typy i przewidywania

Southampton przystąpi do tego spotkania po czterech porażkach z rzędu, w których stracili aż osiem goli i zdobyli tylko jedną bramkę. Obecnie znajdują się tuż nad strefą spadkową. West Ham natomiast zapewnił już sobie awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji, dzięki wygranej z Anderlechtem. Wygrali też ostatnie dwa mecze ligowe i łącznie notują serię czterech zwycięstw z rzędu. W niedzielne popołudnie będą chcieli kontynuować dobrą passę, szczególnie po kiepskim starcie sezonu, gdy przegrali cztery z pierwszych sześciu pojedynków. Jednak zmęczenie wynikające z gry w pucharach oraz kontuzje mogą być okazją dla Southampton, by powalczyć o korzystny rezultat. Nasz typ: Zwycięstwo Southampton lub remis.

Fortuna 1,58 Zwycięstwo Southampton lub remis Odwiedź Fortuna

Southampton – West Ham United, sytuacja kadrowa

Menedżer Southampton Ralph Hasenhuttl pozostaje bez kontuzjowanego duetu Romeo Lavia oraz Tino Livramento i są to jedyne osłabienia drużyny Świętych. West Ham nadal musi radzić sobie bez kilku kontuzjowanych graczy. Cornet i Aguerd wrócili już do treningów, ale na ich powrót trzeba jeszcze trochę zaczekać. Kolejna dwójka zawodników, która z powodu urazów nie wystąpi w starciu z Southampton to Kehrer oraz Ogbonna, natomiast udział w niedzielnym pojedynku Antonio i Dawsona stoi pod znakiem zapytania.

Southampton – West Ham United, ostatnie wyniki

Southampton notuje serię czterech porażek z rzędu. Święci przegrali w ostatnich tygodniach z Manchesterem City, Evertonem, Aston Villą oraz Wolverhampton. Ostatni raz wygrali 30 sierpnia w pojedynku z Chelsea. Obecnie zajmują odległą siedemnastą lokatę w lidze z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów.

West Ham jest trzynasty. Młoty obecnie notują passę czterech zwycięstw z rzędu licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie Fabiański i spółka ograli dwukrotnie Anderlecht Bruksela w Lidze Konferencji, a także Wolverhampton i Fulham w Premier League. Ostatni raz przegrali z Evertonem 18 września.

Southampton – West Ham United, historia

W poprzednim sezonie obie ekipy rywalizowały ze sobą w trzykrotnie. W rozgrywkach ligowych raz wygrał Southampton, który pokonał w meczu wyjazdowym West Ham 3:2, natomiast w drugim spotkaniu padł bezbramkowy remis. Święci pokonali także Młoty w 1/8 Pucharu Anglii zwyciężając 3:1.

Southampton – West Ham United, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest West Ham United. Typy na wygraną Southampton wynoszą około 3,00, natomiast najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis.

Southampton – West Ham United, przewidywane składy

Southampton: Bazunu, Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud, S. Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Aribo, A. Armstrong, Adams

West Ham United: Fabiański, Johnson, Rice, Cresswell, Emerson, Lanzini, Soucek, Bowen, Paqueta, Fornals, Scamacca

Southampton – West Ham United, transmisja meczu

Niedzielnego meczu 11. kolejki Premier League nie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Początek meczu o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.