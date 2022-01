Southampton – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker-Peters

Southampton – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. We wtorkowy wieczór odrobiona zostanie część zaległości w angielskiej ekstraklasie. Święci przed własną publicznością zmierzą się z Brentfordem. Spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. W naszej zapowiedzi znajdziecie również informacje o sytuacji kadrowej obu zespołów.

Southampton – Brentford, typy na mecz i przewidywania

Southampton po swojej stronie będzie miał przede wszystkim atut własnego boiska. Gospodarze, którzy nie przegrali od czterech spotkań będą chcieli potwierdzić wysoką formę. Goście na St Mary’s Stadium zagrają z takim samym nastawieniem.

My w tym meczu stawiamy na gospodarzy, ale z podpórką w postaci remisu. Dorzucamy również do tego zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: 1X + powyżej 1,5 bramki

Southampton – Brentford, sytuacja kadrowa

Obie drużyny do wtorkowego spotkania przystąpią osłabione. Na liście nieobecnych w zespole Świętych znajdują się Moussa Djenepo, Valentino Livramento, Thierry Small, William Smallbone, Yan Valery i Kyle Walker-Peters

Z kolei w drużynie Brentfordu nie zobaczymy Josha Dasilvy, Charlie’go Goode’a, Rico Henry’ego, Juliana Jeanviera, Franka Onyeki, Davida Rayi i Zanki.

Southampton – Brentford, ostatnie wyniki

Obie drużyny do wtorkowego spotkania przystąpią w dobrych humorach. W ostatni weekend awansowały do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Southampton po dogrywce pokonało 3:2 Swansea City, natomiast Brentford pewnie 4:1 pokonał Port Vale.

Dla Świętych była to czwarte z rzędu spotkanie bez porażki. Wcześniej drużyna Jana Bednarka zdobyła pięć punktów w trzech ligowych spotkaniach. W wyjazdowych meczach zremisowała 2:2 z Crystal Palace i pokonała 3:2 West Ham United, a następnie przed własną publicznością podzieliła się punktami z Tottenhamem Hotspur.

Z kolei Brentford w pierwszym spotkaniu w 2022 roku pokonała 2:1 Aston Villę. Przerwała tym samym serię trzech kolejnych porażek.

Southampton – Brentford, historia

Dla obu zespołów będzie to drugi pojedynek w tym sezonie, ale pierwszy w ramach Premier League. W połowie września obie drużyny rywalizowały ze sobą w 1/32 finału Carabao Cup. Lepsze okazało się Brentford, które wygrało na stadionie Świętych 2:0. Była to jednocześnie pierwsza konfrontacja tych drużyn od ponad dziewięciu lat. W 2011 roku Southampton grało z Brentford jeszcze na boiskach League One.

Southampton – Brentford, kursy

Bukmacherzy większe szanse na sukces dają w tym meczu gospodarzom. Najlepszy kurs na wygraną Świętych można obecnie znaleźć w ofercie Świętych. Zakładając konto wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL można odebrać między innymi darmowy zakład o wartości 34 zł.

Southampton – Brentford, przewidywane składy

Southampton: Forster – Ward-Prowse, Bednarek, Salisu, Perraud – Elyonoussi, Diallo, Romeu, Redmond – Armstrong, Broja

Brentford: Fernandez – Pinnock, Jansson, Sorensen – Roerslev, Baptiste, Norgaard, Jensen, Canos – Toney, Mbuemo

Southampton – Brentford, transmisja meczu

Zaległe spotkanie 18. kolejki Premier League pomiędzy Southampton i Brentfordem będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport.

