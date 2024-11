Skra Częstochowa - KKS Kalisz, typy na mecz 19. kolejki Betclic 2. Ligi. Goście piątkowego starcia liczą się w walce o awans do pierwszej ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Woźniak

Skra – KKS, typy i przewidywania

W piątek zmierzą się drużyny, które walczą w tym sezonie o zupełnie inne cele. Skra Częstochowa to jedna z najsłabszych ekip w drugoligowej stawce, która broni się przed spadkiem. Jej dotychczasowe wyniki sugerują, że to zadanie może się okazać niemożliwym do zrealizowania. Ma w tej chwili tylko punkt więcej od Olimpii Elbląg, która jest czerwoną latarnią ligi. Skra podejmie w ramach 19. kolejki Betclic 2. Ligi KKS Kalisz, dla którego ostatnie tygodnie są bardziej udane. Wreszcie udało się ustabilizować wyniki i wskoczyć do pierwszej szóstki. Dla gości to spotkanie musi zakończyć się zdobyczą trzech punktów, jeśli realnie chcą jeszcze powalczyć o awans do pierwszej ligi. Mój typ – wygrana KKS-u.

Skra – KKS, ostatnie wyniki

Skra Częstochowa zgromadziła do tej pory zaledwie 12 punktów. Zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, a do wydostania się ze strefy spadkowej potrzebuje sześciu “oczek”. W poprzedniej kolejce Skra przegrała na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin 0-2. Nie zdołała tym samym przedłużyć serii trzech kolejnych meczów bez porażki. Wcześniej ograła Olimpię Grudziądz (2-1) i Resovię Rzeszów (1-0), a także podzieliła się punktami po bezbramkowym remisie z Rekordem Bielsko-Biała.

KKS Kalisz wskoczył na szóste miejsce w tabeli, mając w dorobku 28 punktów. Miejsce dające bezpośredni awans jest oddalone aż o 14 punktów, więc najprawdopodobniej to już poza zasięgiem finalisty zeszłosezonowych baraży. KKS cieszy się serią trzech wygranych z rzędu – w minionej kolejce ograł Świt Szczecin (3-1), a wcześniej również GKS Jastrzębie (2-0) i Podbeskidzie (1-0).

Skra – KKS, historia

W drugiej lidze trwa już runda rewanżowa. Obie te ekipy spotkały się w tym sezonie w Kaliszu w ramach drugiej kolejki rozgrywek. Przed własną publicznością lepszy okazał się KKS, który wygrał tylko 1-0 po trafieniu Mikołaja Chacińskiego. Ostatnie pięć bezpośrednich meczów tych drużyn to aż trzy zwycięstwa Skry Częstochowa.

Skra – KKS, kursy bukmacherskie

Bumacherzy uważają, że w roli faworyta do tego starcia podejdzie KKS Kalisz. Kurs na wygraną gości wynosi 2.13, podczas gdy ewentualne zwycięstwo Skry Częstochowa oszacowano na 3.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25.

Zwycięzca Strona Kursy SKRA 3.20 REMIS 3.25 KKS KALISZ 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 09:04 .

Skra – KKS, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Skry

Remisem

Wygraną KKS-u Wygraną Skry

Remisem

Wygraną KKS-u 0 Votes

Skra – KKS, transmisja meczu

Mecz Skra Częstochowa – KKS Kalisz rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie transmitowany wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

