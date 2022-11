Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Zapowiedź meczu 18. kolejki pierwszej ligi. W niedzielę w Niepołomicach Sandecja Nowy Sącz podejmie Wisłę Kraków. Piłkarze “Białej Gwiazdy” po kompromitującej porażce z Motorem Lublin w Pucharze Polski będą starali się o przełamanie i zakończenie pierwszej części sezonu z delikatnym uśmiechem na ustach. Początek spotkania o godzinie 12:40. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

1. liga Sandecja Nowy Sącz Wisła Kraków

Sandecja – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków ma za sobą kompromitujące spotkanie w Pucharze Polski, w którym to przegrała z drugoligowym Motorem Lublin 0-1 i zakończyła swoją przygodę z tymi rozgrywkami. Ostatnie miesiące są dla niej bardzo nieudane, bowiem w ligowej tabeli zajmuje dopiero 11. miejsce. Mianowanie Radosława Sobolewskiego pierwszym trenerem nie przyniosło zamierzonych rezultatów. Pod jego wodzą “Biała Gwiazda” wygrała tylko jedno ligowe spotkanie. W niedzielę zmierzy się w Niepołomicach z Sandecją Nowy Sącz. Nie ulega wątpliwościom, że zwycięstwo z czerwoną latarnią ligi jest dla niej konieczne. My natomiast spodziewamy się, że nie będzie to dla niej łagodna przejażdżka. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Sandecja – Wisła, sytuacja kadrowa

W niedzielę Radosław Sobolewski nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników. Wciąż kontuzjowani są Zdenek Ondraszek, Jakub Błaszczykowski i Alan Uryga, którzy w tym sezonie ani razu nie pojawili się na boisku. Ponadto niezdolny do gry jest Konrad Gruszkowski.

Sandecja – Wisła, ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Sandecja Nowy Sącz osiągnęła wysokie zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec (4-1), co znacząco wpłynęło na poprawę nastrojów piłkarzy przed meczem z “Białą Gwiazdą”. Wcześniej przegrała z Podbeskidziem (0-2), zremisowała z Termalicą (1-1) i wyeliminowała Wartę Poznań z Pucharu Polski. W pierwszoligowej tabeli z trzynastoma punktami na koncie zajmuje ostatnie miejsce. Kilka dni temu Sandecja mierzyła się w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław. O wyniku miały zadecydować rzuty karne, lecz w ich trakcie piłkarze z Nowego Sącza opuścili murawę. Było to następstwem rasistowskiego zachowania kibiców Śląska, wymierzonego w stronę czarnoskórego gracza Sandecji. Całą sprawą zajął się Polski Związek Piłki Nożnej.

W środku tygodnia Wisła Kraków przegrała z Motorem Lublin i zakończyła swoją przygodę z Pucharem Polski. Wcześniej doznała zaskakującej porażki na własnym stadionie z Górnikiem Łęczna (1-2). Wygrała także z Zagłębiem Sosnowiec (2-1) oraz po emocjonującym i pełnym zwrotów akcji spotkaniu zremisowała z Podbeskidziem (3-3).

Sandecja – Wisła, historia

To drugie bezpośrednie starcie w tym sezonie. Oba zespoły zmierzyły się ze sobą w pierwszej kolejce i wówczas padł bezbramkowy remis. Wcześniej Sandecja z Wisłą Kraków grały w sezonie 2017/2018. Na poziomie Ekstraklasy “Biała Gwiazda” jesienią wygrała 3-0, zaś wiosną doszło do podziału punktów (0-0).

Sandecja – Wisła, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Wisła Kraków. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2,10. W przypadku wygranej Sandecji Nowy Sącz jest to nawet aż 3,55. Bukmacher Superbet oferuje atrakcyjny kurs na remis w postaci 3,60.

Sandecja – Wisła, przewidywane składy

Sandecja Nowy Sącz: Putnocky, Iskra, Piter-Bucko, Boczek, Słaby, Fall, Kasprzak, Kosakiewicz, Chmiel, Mas, Wróbel

Wisła Kraków: Broda, Jaroch, Łasicki, Colley, Wachowiak, Duda, Balta, Hugi, Pereira, Fernandez, Rodado

Sandecja – Wisła, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Sandecji Nowy Sącz z Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 12:40. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na antenach Polsat Sport.

