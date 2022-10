Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów zacznie zmagania na zapleczu PKO Ekstraklasy w niedzielę spotkaniem z Sandecją Nowy Sącz. Niebiescy do potyczki 12. kolejki Fortuna 1 Ligi z czerwoną latarnią rozgrywek podejdą w roli zdecydowanego faworyta. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Ruch Chorzów Sandecja Nowy Sącz 2.00 3.40 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 20:37 .

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, typy i przewidywania

Podopieczni Jarosława Skrobacz podejdą do niedzielnej batalii, chcąc powiększyć dorobek 22 punktów. Ruch Chorzów ma jednocześnie plan, aby utrzymać status drużyny niepokonanej u siebie w lidze, a ponadto odnieść czwarte zwycięstwo w roli gospodarza. Ekipa Stanislava Vargi ma natomiast zamiar odnieść pierwsze zwycięstwo w tej kampanii. Mając jednak na uwadze to, jak obie ekipy prezentowały się do tej pory w ligowych zmaganiach, nie spodziewamy się niespodzianki w wykonaniu Sandecji. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, ostatnie wyniki

14-krotni mistrzowie Polski w tej kampanii tylko raz schodzili z placu gry na tarczy, gdy przegrali z ŁKS-em (0:2). Od tamtej pory Ruch Chorzów zanotował jednak trzy zwycięstwa i remis z Wisłą Kraków (1:1) tuż przed przerwą reprezentacyjną.

Niebiescy na swoim stadionie w tym sezonie Fortuna 1 Ligi rozegrali sześc. spotkań, notując w nich trzy zwycięstwa i trzy remisy. Po raz ostatni w roli gospodarza Ruch grał z Zagłębiem Sosnowiec, wygrywając (2:0).

Team z Nowego Sącza ma natomiast na swoim koncie serię bez wygranej, która trwa od 9 maja tego roku. W tym sezonie Sandecja zaliczyła jak na razie sześć remisów i pięć porażek. Ostatnim zespołem, z którym Sączersi przegrali, była Stal Rzeszów (0:1).

Na wyjazdach w tej kampanii Sandecja upodobała sobie jednak remisy. Wszystkie punkty, które team z Nowego Sącza wywalczył w tym sezonie, zdobywał na obiekcie rywali. Ostatnie spotkanie na stadionie rywala nie jest jednak dobrze wspominane przez kibiców Sączersów, bo ich pupile dostali lekcję piłki nożnej od Puszczy Niepołomice (2:5).

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, historia

Obie ekipy miały okazję grać już ze sobą w tym roku. Sandecją mierzyła się z Ruchem w styczniu w spotkaniu kontrolnym. Wówczas górą byli chorzowianie, którzy wygrali 5:3.

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Stanislava Vargi w Fuksiarz zakłady bukmacherskie wynosi 3,85. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z casbacku do 500 zł bez obrotu.

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do swojego spotkania w praktycznie najmocniejszym składzie. O gole będzie miał zadbać Daniel Szczepan. Z kolei w środku pola rządzić ma Tomasz Swędrowski. Z kolei u gości nie będą mogli zagrać: Jakub Iskra, Tomasz Boczek, Patryk Kapica i Mariusz Gabrych.

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Sadlok, Moneta, Piątek, Swędrowski, Wójtowicz, Janoszka, Kwietniewski, Szczepan

Sandecja: Pietrzykiewicz – Nawotka, Szyfryn, Piter-Bucko, Słaby, Lusiusz, Fall, Walski, Merebaszwili, Toporkiewicz, Wróbel.

Ruch Chorzów – Sandecja Nowy Sącz, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Fortuna 1 Ligi będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Ruch – Sandecja transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 12:40.

