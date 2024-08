Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: przewidywania

To będzie prawdopodobnie jedno z najciekawszych spotkań tej, już ósmej kolejki Betclic 1. ligi. Ruch Chorzów, który kilka dni temu pożegnał się z Januszem Niedźwiedziem i zatrudnił Dawida Szulczka podejmie Górnik Łęczna, który jest w fenomenalnej formie. Podopieczni Pavola Stano do tej pory mają na koncie aż 16 oczek i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Z kolei Niebiescy, którzy mają ambitne cele na ten sezon dotychczas uzbierali raptem siedem oczek i zajmują miejsce bliżej strefy spadkowej, niż barażowej. Dlatego też moim zdaniem kursy na zwycięstwo gospodarzy są przesadzone i faworytem są goście z Łęcznej. Mój typ: Górnik Łęczna wygra mecz.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Ostatnie wyniki Niebieskich są na tyle słabe, że władze klubu zdecydowały się na zmianę na trenerskiej ławce i zatrudnienie Dawida Szulczka. Nowy szkoleniowiec nie ma jednak zbyt dużo czasu na wprowadzenie swoich metod treningowych i zespół Ruchu będzie dochodził meczami. W trzech ostatnich meczach chorzowianie stracili pięć goli i zainkasowali tylko dwa punkty.

Jeśli chodzi zaś o łęcznian, to oni do tej pory tylko raz stracili punkty i to w dodatku tylko dwa, bowiem zremisowali mecz z ŁKS-em Łódź. Poza tym Górnik gra niezwykle ciekawy i ofensywny futbol. Dotychczas mają na swoim koncie 12 goli i sześć bramek straconych.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: historia

Ostatnie spotkanie tych ekip miało miejsce dwa sezony temu. Wówczas w kampanii, w której Ruch Chorzów wywalczył sobie awans do PKO Ekstraklasy dwukrotnie podzielił się punktami z Górnikiem Łęczna. Co ciekawe, dwukrotnie był to wynik 1:1. Z kolei wcześniejsze spotkania tych drużyn to 2018 roku i wtedy także padł wynik 1:1, ale za to w pierwszym starciu na stadionie w Łęcznej było 5:1 dla gospodarzy. Ruch ostatni raz pokonał Górników w 2016 roku – jeszcze w Ekstraklasie – 4:0.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: kto wygra?

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Faworytem tej rywalizacji jest zespół Ruchu Chorzów, na którego kurs wynosi 1.83. Z kolei remis to współczynnik oceniony na 3.32. Na zwycięstwo Górnika Łęczna gramy za mniej więcej 3.83.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: transmisja

Początek tego meczu już w sobotę 31 sierpnia 2024 roku o godzinie 19:35. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie TVP 3 oraz w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z usługi Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę. Relacjonować to spotkanie będzie duet komentatorski Marcin Feddek i Robert Podoliński.

