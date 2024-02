Roma – Feyenoord: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2024)

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Mecz Romy z Feyenoordem

AS Roma Feyenoord Rotterdam Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 22:12 .

Roma – Feyenoord, typy i przewidywania

Roma jest mocniejsza na własnym boisku niż na wyjazdach. Skoro zdołała zremisować w Holandii to stawia to rzymian w nie najgorszym położeniu przed rewanżem. To podopiecznym Daniele De Rossiego dajemy nieco więcej szans na awans do kolejnej rundy. Nasz typ: wygrana gospodarzy.

Roma – Feyenoord, ostatnie wyniki

Roma jest mocna na własnym boisku, gdzie wygrała osiem z ostatnich dziesięciu meczów. Potknęła się dopiero na początku lutego, gdy trzy punkty ze stolicy wywieźli piłkarze Interu.

Trzeba jednak mieć na uwadze to, że Feyenoord znajduje się w wysokiej formie. Ekipa z Rotterdamu jest wiceliderem Eredivisie, a w pięciu ostatnich meczach wygrywała czterokrotnie. W czterech przypadkach Feyenoord zachował poza tym czyste konto.

Roma – Feyenoord, pierwszy mecz

Pierwsze spotkanie tych drużyn sprzed tygodnia zakończyło się remisem 1:1. Patrząc na przebieg rywalizacji gospodarze mieli prawo odczuwać niedosyt. Prowadzenie dał Holendrom w 45. minucie Igor Paixao, a wyrównał po przerwie Romelu Lukaku.

Roma – Feyenoord, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu w oczach bukmacherów jest AS Roma. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.15. W przypadku ewentualnej wygranej Feyenoordu jest to nawet 3.40. Kurs na remis waha się z kolei między 3.45 a 3.55. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Fuksiarz. Rejestrując swoje konto z kodem GOAL można otrzymać bonus w postaci aż 720 zł.

Roma – Feyenoord, kto wygra?

Roma – Feyenoord, transmisja meczu

Mecz Roma – Feyenoord zostanie rozegrany w czwartek 22 lutego o 21:00. Spotkanie Ligi Europy zobaczymy na żywo wyłącznie na platformie Viaplay.

