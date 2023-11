IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Mikel Merino

Real Sociedad Benfica Lizbona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 13:23 .

Real Sociedad – Benfica Lizbona, typy i przewidywania

W sobotę Real Sociedad nieznacznie uległ Barcelonie w La Liga, ale jak dotąd w Europie zaliczył obiecujący start (2Z, 1R). Hiszpanie zajmują obecnie pierwsze miejsce w grupie D i zwycięstwem mogą przypieczętować awans do fazy pucharowej. Benfica, która w zeszłym sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w tym sezonie wciąż nie zdobyła punktu ani nawet gola w fazie grupowej. Portugalska drużyna dwa tygodnie temu nieznacznie uległa Realowi. W obecnej sytuacji musi już liczyć na cud, by awansować. Czy stać ją na wygraną? Trudno powiedzieć, bo faworytem jest Real, ale z pewnością musi zagrać bardziej ofensywnie i przynajmniej zmazać “zero” po stronie zdobytych goli. A na to na pewno Benfikę stać. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Betfan 1,87 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź Betfan

Real Sociedad – Benfica Lizbona, sytuacja kadrowa

Oba kluby mierzą się z problemami kadrowymi. W drużynie gospodarzy z powodu kontuzji nie zobaczymy między innymi Traore, Pacheco, Tierneya i Silvy. Po stronie gości z tego samego powodu zabraknie Kokcu, Neresa i Baha.

Real Sociedad – Benfica Lizbona, ostatnie wyniki

Real Sociedad dość dobrze radzi sobie w La Liga, choć oczekiwania fanów po udanym poprzednim sezonie z pewnością były większe. W miniony weekend Real przegrał 0:1 w dramatycznych okolicznościach z Barceloną i obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli. Jednak w Lidze Mistrzów jest liderem grupy D z dwoma wygranymi i jednym remisem. Bilans ostatnich pięciu spotkań to trzy wygrane, remis i porażka.

Benfica z kolei jest ostatnią drużyną w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. Co więcej, Portugalczycy nie zdobyli nawet gola w tej edycji Ligi Mistrzów, a stracili ich cztery. Znacznie lepiej Benfica radzi sobie w portugalskiej ekstraklasie, gdzie po 10 spotkaniach zajmuje drugie miejsce w 25 punktami na koncie.

Real Sociedad – Benfica Lizbona, historia

Dotychczas obie drużyny na arenie międzynarodowej mierzyły się tylko raz. Miało to miejsce w poprzedniej kolejce tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, a spotkanie rozegrane w Lizbonie zakończyło się zwycięstwem Realu Sociedad 1:0.

Real Sociedad – Benfica Lizbona, kursy bukmacherskie

Eksperci faworytem tego środowego pojedynku uznali Real Sociedad, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,80. Dla porównania typy na wygraną Benfiki wynoszą około 4,80. Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą bukmachera Betfan. Wszyscy nowi gracze, którzy zarejestrują się z kodem GOAL mogą liczyć na bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Real Sociedad – Benfica Lizbona, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Realu Sociedad 0% Remisem 0% Wygraną Benfiki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Realu Sociedad

Remisem

Wygraną Benfiki

Real Sociedad – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Roger Schmidt Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Roger Schmidt Rezerwowi ▼ 2 Álvaro Odriozola 9 Carlos Fernández 11 Mohamed Ali Cho 12 Arsen Zakharyan 16 Jon Ander Olasagasti 19 Sadiq Umar 22 Beñat Turrientes 26 Urko González de Zárate 30 Gaizka Ayesa 32 Unai Marrero 34 Jon Magunazelaia 5 Felipe Morato 11 Angel Di Maria 13 David Jurasek 17 Goncalo Guedes 19 Casper Tengstedt 22 Chiquinho 24 Samuel Soares 44 Tomas Araújo 47 Tiago Gouveia Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Roger Schmidt Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Roger Schmidt Rezerwowi ▼ 2 Álvaro Odriozola 9 Carlos Fernández 11 Mohamed Ali Cho 12 Arsen Zakharyan 16 Jon Ander Olasagasti 19 Sadiq Umar 22 Beñat Turrientes 26 Urko González de Zárate 30 Gaizka Ayesa 32 Unai Marrero 34 Jon Magunazelaia 5 Felipe Morato 11 Angel Di Maria 13 David Jurasek 17 Goncalo Guedes 19 Casper Tengstedt 22 Chiquinho 24 Samuel Soares 44 Tomas Araújo 47 Tiago Gouveia

Real Sociedad – Benfica Lizbona, transmisja meczu

Mecz Realu Sociedad z Benfiką Lizbona będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie dostępne będzie również online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.